Жителям Флориды по ошибке разослали предупреждение об атаке зомби

В американском городе Лейк Уорт в штате Флорида местные жители неожиданно для себя получили рассылку, оповестившую их об атаке ходячих мертвецов.

Как сообщает издание Palm Beach Post, сообщения об атаке зомби по ошибке были разосланы в ночное время, когда в городе произошло временное отключение электричества.

Всего письма с предупреждением об атаке зомби получили 7,8 тысячи жителей города. Власти Лейк Уорта поспешили оповестить горожан о непредумышленности ошибочной рассылки сообщений. При этом сотрудник администрации города по общественной безопасности подчеркнул:

«В Лейк Уорте нет никакой активности зомби, приносим извинения за сообщение».

Электроснабжение в городе было восстановлено спустя 27 минут после отключения. О реакции горожан на рассылку информации не приводится.