Показать меню
Актуально
Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича" - 08:42 Порошенко рассказал, на что тратятся Президент Болгарии пригласит Путина посетить страну - 08:49 Президент Болгарии пригласит Путина посетить страну Почему все так любят Каролину Даур - 08:55 Почему все так любят Каролину Даур Надежды патриотов на новый кабинет Медведева - 09:00 Надежды патриотов на новый кабинет Медведева Красный уровень угрозы под Донецком: «Ясиноватую ровняют с землей, море техники» - 09:06 Красный уровень угрозы под Донецком: «Ясиноватую ровняют с землей, море техники» Хочешь выиграть – делай ставки на спорт! - 09:33 Хочешь выиграть – делай ставки на спорт! Аваков: Гранату под Ивано-Франковском взорвал сержант ВСУ - 09:42 Аваков: Гранату под Ивано-Франковском взорвал сержант ВСУ Тренер "Вегаса": не можем быть удовлетворены выходом в финал плей-офф НХЛ - 09:48 Тренер UC Rusal предупредила своих инвесторов о негативном влиянии санкций США - 09:48 UC Rusal предупредила своих инвесторов о негативном влиянии санкций США Мадуро сохранил за собой пост президента Венесуэлы - 09:48 Мадуро сохранил за собой пост президента Венесуэлы Швеция стала чемпионом мира по хоккею - 09:48 Швеция стала чемпионом мира по хоккею Мемория. Борис Васильев - 09:49 Мемория. Борис Васильев Шарапова вернулась в тридцатку сильнейших теннисисток - 09:49 Шарапова вернулась в тридцатку сильнейших теннисисток Радев: Болгария нуждается в поставках газа из РФ - 09:56 Радев: Болгария нуждается в поставках газа из РФ Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым - 10:00 Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым СРОЧНО: ФСБ раскрыла в Крыму украинскую экстремистскую группу - 10:28 СРОЧНО: ФСБ раскрыла в Крыму украинскую экстремистскую группу "Милан" подтвердил интерес к Феллайни - 10:34
» » Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова

Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова


Добавлено: 23 май 2018 в 08:28, Категория: Политика
Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова

Нечаянная радость патриотов и российских ученых после ликвидации Федерального агентства научных организаций быстро сменилась недоумением и даже разочарованием. Все дело в том, что на должность главы новосозданного Министерства науки и высшего образования был утвержден экс-руководитель пресловутого ФАНО Михаил Котюков. Судя по биографии и интервью Котюкова, он является типичным представителем второй волны т.н. «эффективных менеджеров», занимающих высокие посты в иерархии власти. Относительно молодой финансист из Красноярска славится исполнительностью, лояльностью к любому начальству и отсутствием каких-либо смыслов в высказываниях о собственной работе. Из-за идейной серости чиновника сложно назвать системным либералом, хотя его труд на ниве коммерциализации науки, «повышения эффективности» и «оптимизации» научных учреждений вкупе с попытками поскорее «интегрироваться в мировое научное сообщество» полностью соответствует задачам российских компрадоров-глобалистов.

Котюков окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит», еще будучи студентом он получил должность в главном финансовом управлении администрации Красноярского края. Впоследствии коррупционные скандалы стали постоянными спутниками отделов и ведомств, за которые отвечал чиновник.

В июле 2007 года Котюков был назначен заместителем губернатора Александра Хлопонина, а чуть позже – министром финансов региона (с сохранением должности замгубернатора). Год спустя произошла мутная история с незаконным выделением властями 22 млн. руб. субсидий для не имеющего необходимых госсертификатов и лицензий перевозчика «КрасАвиа». Вторым скандалом с субсидиями стало дело о хищении 29,3 млн. руб. господдержки для завода «Сибтяжмаш». А в 2009 году Котюков числился среди возможных фигурантов крупной махинации с госзакупками, в результате которой 2,5 млн. евро из бюджета края были переведены в Израиль. «Эффективный менеджер» временно попадал в опалу и уходил из правительства региона в дорожный бизнес и Сибирский федеральный университет, что называется, от греха подальше. Но Хлопонин неизменно хлопотал за своего верного исполнителя, как следствие – счастливый билет Котюкова (вместе с другими членами «команды Хлопонина» – Ольгой Голодец, Александром Новаком, Андреем Ивановым) в Правительство РФ, а затем – в ФАНО.

И на новом поприще наш герой не избежал историй с растратами бюджетных денег. Так, проверка Счетной палаты в конце 2016 года показала, что из 48 инвестиционных контрактов, которые заключали и реализовывали подведомственные ФАНО структуры, по факту было исполнено только восемь. Госаудитор усмотрел в этом деле «признаки нарушения имущественных интересов» России, «безосновательное занижение» в ряде инвестконтрактов доли государства, а также многочисленные нарушения законодательства. Также Счетная палата уличала возглавляемое Котюковым агентство в долгостроях, недовыполнении Федеральной инвестиционной программы и «переписывании» документов задним числом. Все материалы проверок направлялисть в Генпрокуратуру, Госдуму, Совет Федерации... но г-н Котюков неизменно умудрялся выходить сухим из воды. Отмазки на уровне «спрашивайте с нижних структур, а не с меня – их непосредственного начальника» проходили «на ура».

Наконец, Котюков с присущей исполнительностью на новом хлебном месте начал ревностно отыгрывать отведенную ему роль бюрократизатора и капитализатора фундаментальной науки. Под знакомые либеральные мантры о «повышении эффективности» и «оптимизации» институты РАН начали стабильно недополучать деньги на собственные проекты, вместе с тем условия для получения инвестиций диктовались Котюковым и его командой финансистов. Академики ответили на новый, чисто рыночный подход к своей деятельности массовыми протестами. Последний яркий пример - заявление ученого совета российского Математического института им. Стеклова РАН (МИАН), занесенного в рейтинге успешности институтов в самую передовую категорию, о категорическом несогласии с принципами формирования государственного задания ФАНО на 2018 год.

Ученые всячески старались донести до Котюкова, что научные исследования и публикации – не кирпичи, и недопустимо сокращать финансирование в зависимости от их количества. К примеру, МИАНу предписано вместо 71-й работы (госзадание 2017 года) выдать теперь 150. А если ученые не согласятся подписать новое задание, то они рискуют остаться и без базовой господдержки. Налицо аналог «палочной системы», от которой даже в полиции сегодня официально открещиваются. Но многочисленные открытые письма и даже уличные протесты ведущих деятелей науки ни к чему не привели…

А вот как оценивал промежуточные итоги деятельности ФАНО сам руководитель четыре года назад. Если вы поняли, что именно хотел выразить в своих словах Котюков, остается только поаплодировать:

«Думаю, что время все расставит по своим местам. Мы сегодня стараемся делать определенные шаги, делать их максимально сбалансированными, с тем, чтобы обсудив какие-то решения, приступить к реализации конкретных проектов, каких-то задач…»

Подобным образом, очевидно, «какие-то задачи» и «какие-то решения» будут приниматься в министерстве науки и сегодня, под чутким руководством финансиста Котюкова. В понедельник 21 мая поступила информация, что костяк его команды составят выходцы из ФАНО – кто бы сомневался? Как сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на источники в РАН и в окружении Котюкова, у нового министра будет два первых зама. Один будет курировать высшее образование, второй – научные организации. Так как сам министр, как мы уже показали, имеет весьма косвенное отношение к обеим вмененным ему сферам деятельности, ему на самом верху поручено подобрать на эти должности профессионалов, а не личных друзей. И здесь надежды научного сообщества связаны с личностью экс-замглавы Минобрнауки – всемирно известным физиком, академиком Григорием Трубниковым. Если он согласится «рулить» научной сферой и получит широкие полномочия в качестве первого зама Котюкова, это может принести пользу фундаментальной науке, верно расставить приоритеты в наболевших вопросах финансирования. Сомнений, в связи с изложенным выше, у ученых-патриотов тоже хватает. Поживем – увидим, к какому прогрессу в итоге приведет страну назначенная недавно команда и сможет ли она осуществить мощный рывок в развитии, о необходимости которого заявлял в послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин.

http://katyusha.org/view?id=9938


Материалы по теме:

Глава ФАНО призвал не верить в его назначение красноярским губернатором
ФАНО ответило академикам на их жалобы президенту
СМИ сообщили о ликвидации ФАНО в пользу нового Миннауки
Медведев назначил Лопатина из ФАНО замминистра образования и науки России
Добавлено: 23 май 2018 в 08:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

Недобросовестных операторов заставят компенсировать испорченный отдых

Недобросовестных операторов заставят компенсировать испорченный отдых

В Японии рассказали, почему страна поддерживает США

В Японии рассказали, почему страна поддерживает США

Чехия упростит трудоустройство для украинцев

Чехия упростит трудоустройство для украинцев

Новости России
еще новости
Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»

Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»

СМИ: В России запретят Booking.com

СМИ: В России запретят Booking.com

Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Около 2,3 тысячи человек осудили за коррупцию в первый квартал 2018 года

Около 2,3 тысячи человек осудили за коррупцию в первый квартал 2018 года

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе

Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе

Пьер Казираги и Беатрис Борромео стали родителями во второй раз

Пьер Казираги и Беатрис Борромео стали родителями во второй раз

Роскошная Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior

Роскошная Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior

Новости политики
еще новости
Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова

Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова

«Слушайте Путина и верьте ему»: Песков успокоил народ после заявлений США о падениях российских ракет

«Слушайте Путина и верьте ему»: Песков успокоил народ после заявлений США о падениях российских ракет

Депутат Верховной Рады рассказал, когда в Украине могут быть назначены досрочные выборы в парламент

Депутат Верховной Рады рассказал, когда в Украине могут быть назначены досрочные выборы в парламент

В начале лета может быть принят закон об Антикоррупционном суде, - Геращенко

В начале лета может быть принят закон об Антикоррупционном суде, - Геращенко

Новости экономики
еще новости
Украинцев ждут валютные нововведения

Украинцев ждут валютные нововведения

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией

Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

Новости общества
еще новости
«Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атаки

«Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атаки

Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау проведён масштабный авиационный фестиваль

Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау проведён масштабный авиационный фестиваль

Зомби наступают: тысячи жителей Флориды получили уведомления о нашествии ходячих мертвецов

Зомби наступают: тысячи жителей Флориды получили уведомления о нашествии ходячих мертвецов

Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части

Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части

Происшествия
еще новости
В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Новости Украины
еще новости
«Яблоку не на кого упасть…» в сети показали фото пляжа в Крыму

«Яблоку не на кого упасть…» в сети показали фото пляжа в Крыму

Эксперт: ВСУ дали боевикам под Мариуполем мощную «ответку». «Гай шумел»

Эксперт: ВСУ дали боевикам под Мариуполем мощную «ответку». «Гай шумел»

В сети появились свежие фото пустующих пляжей Крыма

В сети появились свежие фото пустующих пляжей Крыма

«Власти ДНР» назвали имена раненых в результате взрыва в Дебальцево

«Власти ДНР» назвали имена раненых в результате взрыва в Дебальцево

Мировые новости
еще новости
Назван лауреат Букеровской премии

Назван лауреат Букеровской премии

Госдеп отверг обвинения Венесуэлы в адрес своих дипломатов

Госдеп отверг обвинения Венесуэлы в адрес своих дипломатов

Ученые назвали 7 простых правил питания, которые помогут продлить жизнь на десять лет

Ученые назвали 7 простых правил питания, которые помогут продлить жизнь на десять лет

Названа неожиданная опасность чистоты в доме

Названа неожиданная опасность чистоты в доме




Лента новостей
СМИ: В России запретят Booking.com - 03:21 СМИ: В России запретят Booking.comМВД Франции: В протестах по всей стране участие приняли 139 тысяч человек - 02:34 МВД Франции: В протестах по всей стране участие приняли 139 тысяч человекЗомби наступают: тысячи жителей Флориды получили уведомления о нашествии ходячих мертвецов - 02:21 Зомби наступают: тысячи жителей Флориды получили уведомления о нашествии ходячих мертвецовВАЖНО: В правительстве Украины призывают начать военную операцию на Волыни (ВИДЕО) - 02:14 ВАЖНО: В правительстве Украины призывают начать военную операцию на Волыни (ВИДЕО)Назван лауреат Букеровской премии - 02:13 Назван лауреат Букеровской премии«Яблоку не на кого упасть…» в сети показали фото пляжа в Крыму - 01:48 «Яблоку не на кого упасть…» в сети показали фото пляжа в КрымуПрезидент Ганы приказал арестовать члена Совета ФИФА Ньянтакьи за мошенничество - 01:35 Президент Ганы приказал арестовать члена Совета ФИФА Ньянтакьи за мошенничествоГосдеп отверг обвинения Венесуэлы в адрес своих дипломатов - 01:20 Госдеп отверг обвинения Венесуэлы в адрес своих дипломатовПротестующие в Чехии вышли с флагами Новороссии (ВИДЕО) - 01:19 Протестующие в Чехии вышли с флагами Новороссии (ВИДЕО)Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе - 01:14 Кэти Перри и Орландо Блум официально вместеПолиция назвала предварительную причину отравления в харьковской школе - 01:00 Полиция назвала предварительную причину отравления в харьковской школеПьер Казираги и Беатрис Борромео стали родителями во второй раз - 00:56 Пьер Казираги и Беатрис Борромео стали родителями во второй разЖителям Флориды по ошибке разослали предупреждение об атаке зомби - 00:42 Жителям Флориды по ошибке разослали предупреждение об атаке зомбиЮнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части - 00:14 Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части
Последние новости
Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова - 08:28 Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита» - 08:13 Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита» «Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте - 08:03 «Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атаки Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау - 07:34 Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау проведён масштабный авиационный фестиваль Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков - 07:13 Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков В Киеве рассказали, почему Крымский мост принадлежит Украине (ВИДЕО) - 07:06 В Киеве рассказали, почему Крымский мост принадлежит Украине (ВИДЕО) Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над Бразилией - 06:42 Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над Бразилией Израиль назвал авиаудары по сектору Газа ответом на прорыв границы - 06:42 Израиль назвал авиаудары по сектору Газа ответом на прорыв границы Хитрый ход России: Сергей Лавров не появился на G20 - 05:42 Хитрый ход России: Сергей Лавров не появился на G20 В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка - 05:27 В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка Инстаграм добавил новую полезную функцию - 05:06 Инстаграм добавил новую полезную функцию Траты Канады на кампании в соцсетях превысили расходы на телерекламу - 05:00 Траты Канады на кампании в соцсетях превысили расходы на телерекламу Украинцев ждут валютные нововведения - 04:14 Украинцев ждут валютные нововведения
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"