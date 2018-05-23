Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова

Нечаянная радость патриотов и российских ученых после ликвидации Федерального агентства научных организаций быстро сменилась недоумением и даже разочарованием. Все дело в том, что на должность главы новосозданного Министерства науки и высшего образования был утвержден экс-руководитель пресловутого ФАНО Михаил Котюков. Судя по биографии и интервью Котюкова, он является типичным представителем второй волны т.н. «эффективных менеджеров», занимающих высокие посты в иерархии власти. Относительно молодой финансист из Красноярска славится исполнительностью, лояльностью к любому начальству и отсутствием каких-либо смыслов в высказываниях о собственной работе. Из-за идейной серости чиновника сложно назвать системным либералом, хотя его труд на ниве коммерциализации науки, «повышения эффективности» и «оптимизации» научных учреждений вкупе с попытками поскорее «интегрироваться в мировое научное сообщество» полностью соответствует задачам российских компрадоров-глобалистов.

Котюков окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит», еще будучи студентом он получил должность в главном финансовом управлении администрации Красноярского края. Впоследствии коррупционные скандалы стали постоянными спутниками отделов и ведомств, за которые отвечал чиновник.

В июле 2007 года Котюков был назначен заместителем губернатора Александра Хлопонина, а чуть позже – министром финансов региона (с сохранением должности замгубернатора). Год спустя произошла мутная история с незаконным выделением властями 22 млн. руб. субсидий для не имеющего необходимых госсертификатов и лицензий перевозчика «КрасАвиа». Вторым скандалом с субсидиями стало дело о хищении 29,3 млн. руб. господдержки для завода «Сибтяжмаш». А в 2009 году Котюков числился среди возможных фигурантов крупной махинации с госзакупками, в результате которой 2,5 млн. евро из бюджета края были переведены в Израиль. «Эффективный менеджер» временно попадал в опалу и уходил из правительства региона в дорожный бизнес и Сибирский федеральный университет, что называется, от греха подальше. Но Хлопонин неизменно хлопотал за своего верного исполнителя, как следствие – счастливый билет Котюкова (вместе с другими членами «команды Хлопонина» – Ольгой Голодец, Александром Новаком, Андреем Ивановым) в Правительство РФ, а затем – в ФАНО.

И на новом поприще наш герой не избежал историй с растратами бюджетных денег. Так, проверка Счетной палаты в конце 2016 года показала, что из 48 инвестиционных контрактов, которые заключали и реализовывали подведомственные ФАНО структуры, по факту было исполнено только восемь. Госаудитор усмотрел в этом деле «признаки нарушения имущественных интересов» России, «безосновательное занижение» в ряде инвестконтрактов доли государства, а также многочисленные нарушения законодательства. Также Счетная палата уличала возглавляемое Котюковым агентство в долгостроях, недовыполнении Федеральной инвестиционной программы и «переписывании» документов задним числом. Все материалы проверок направлялисть в Генпрокуратуру, Госдуму, Совет Федерации... но г-н Котюков неизменно умудрялся выходить сухим из воды. Отмазки на уровне «спрашивайте с нижних структур, а не с меня – их непосредственного начальника» проходили «на ура».

Наконец, Котюков с присущей исполнительностью на новом хлебном месте начал ревностно отыгрывать отведенную ему роль бюрократизатора и капитализатора фундаментальной науки. Под знакомые либеральные мантры о «повышении эффективности» и «оптимизации» институты РАН начали стабильно недополучать деньги на собственные проекты, вместе с тем условия для получения инвестиций диктовались Котюковым и его командой финансистов. Академики ответили на новый, чисто рыночный подход к своей деятельности массовыми протестами. Последний яркий пример - заявление ученого совета российского Математического института им. Стеклова РАН (МИАН), занесенного в рейтинге успешности институтов в самую передовую категорию, о категорическом несогласии с принципами формирования государственного задания ФАНО на 2018 год.

Ученые всячески старались донести до Котюкова, что научные исследования и публикации – не кирпичи, и недопустимо сокращать финансирование в зависимости от их количества. К примеру, МИАНу предписано вместо 71-й работы (госзадание 2017 года) выдать теперь 150. А если ученые не согласятся подписать новое задание, то они рискуют остаться и без базовой господдержки. Налицо аналог «палочной системы», от которой даже в полиции сегодня официально открещиваются. Но многочисленные открытые письма и даже уличные протесты ведущих деятелей науки ни к чему не привели…

А вот как оценивал промежуточные итоги деятельности ФАНО сам руководитель четыре года назад. Если вы поняли, что именно хотел выразить в своих словах Котюков, остается только поаплодировать:

«Думаю, что время все расставит по своим местам. Мы сегодня стараемся делать определенные шаги, делать их максимально сбалансированными, с тем, чтобы обсудив какие-то решения, приступить к реализации конкретных проектов, каких-то задач…»

Подобным образом, очевидно, «какие-то задачи» и «какие-то решения» будут приниматься в министерстве науки и сегодня, под чутким руководством финансиста Котюкова. В понедельник 21 мая поступила информация, что костяк его команды составят выходцы из ФАНО – кто бы сомневался? Как сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на источники в РАН и в окружении Котюкова, у нового министра будет два первых зама. Один будет курировать высшее образование, второй – научные организации. Так как сам министр, как мы уже показали, имеет весьма косвенное отношение к обеим вмененным ему сферам деятельности, ему на самом верху поручено подобрать на эти должности профессионалов, а не личных друзей. И здесь надежды научного сообщества связаны с личностью экс-замглавы Минобрнауки – всемирно известным физиком, академиком Григорием Трубниковым. Если он согласится «рулить» научной сферой и получит широкие полномочия в качестве первого зама Котюкова, это может принести пользу фундаментальной науке, верно расставить приоритеты в наболевших вопросах финансирования. Сомнений, в связи с изложенным выше, у ученых-патриотов тоже хватает. Поживем – увидим, к какому прогрессу в итоге приведет страну назначенная недавно команда и сможет ли она осуществить мощный рывок в развитии, о необходимости которого заявлял в послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин.

http://katyusha.org/view?id=9938