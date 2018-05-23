Зомби наступают: тысячи жителей Флориды получили уведомления о нашествии ходячих мертвецов

В городе Лейк-Уорт, расположенном в американском штате Флорида, местные жители запаниковали, получив оповещение о якобы «нападении зомби».

Об этом сообщает источник, ссылаясь на издание Тhe Palm Beach Post.

Конечно, не было никакого вторжения ходячих мертвецов на тихий американский городок. Оповещение о грядущем зомби-апокалипсисе 7,8 тысячи человек получили во время отключения электричества. Позже власти объяснили, что произошла ошибка, однако это больше похоже на чей-то розыгрыш или не очень смешную шутку.