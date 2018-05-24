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«Бонус от государства»: к чему может привести решение Украины не выплачивать России долги по заказам ВПК


Добавлено: 24 май 2018 в 00:48, Категория: Новости на сегодня
«Бонус от государства»: к чему может привести решение Украины не выплачивать России долги по заказам ВПК

Предприятия военно-промышленного комплекса Украины могут получить право не выплачивать задолженности российским заказчикам за невыполнение контрактов. Соответствующий законопроект был принят Верховной радой в первом чтении. Общий размер долга украинской стороны составляет 3,8 млрд грн ($146 млн). По мнению авторов инициативы, санкции, введённые Киевом, — это «форс-мажорные обстоятельства».

К чему может привести потенциальный отказ украинских властей платить по счетам — в материале RT.

Долговые каникулы

Украинские депутаты могут разрешить предприятиям военно-промышленного комплекса (входят в состав «Укроборонпрома») не погашать долги перед российскими заказчиками. Эти нормы прописаны в законопроекте № 6697, который был принят в первом чтении 22 мая. Авторами документа выступили семь парламентариев из разных политических партий.

В тексте говорится, что исполнительные производства о взыскании задолженности у предприятий оборонно-промышленного комплекса в пользу юридического лица «государства-агрессора» должны быть приостановлены. Запрещено открывать производства по делам о банкротстве против этой категории предприятий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что указом президента от 27 августа 2014 года украинским предприятиям запрещено поставлять в Россию продукцию военно-технического назначения. Но до вступления в силу санкций российские предприятия активно размещали заказы на украинских заводах и вносили предоплату в размере 80% от стоимости контракта.


Цех по изготовлению бронетранспортёров «Дозор-Б» на Львовском бронетанковом заводе, РИА Новости, Стрингер

«Средства заказчика были в полном объёме использованы на производство продукции, однако передать её невозможно, а быстро найти покупателя на продукцию, выпущенную по индивидуальной спецификации, и вернуть средства не удаётся.


Предприятия-заказчики продукции стали обращаться в суды на территории Российской Федерации для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на то что украинские предприятия ссылаются на форс-мажорные обстоятельства», — сказано в пояснительной записке.

Один из соавторов документа, депутат от Блока Петра Порошенко Андрей Вадатурский, во время представления законопроекта в Верховной раде заявил, что украинские оборонные предприятия задолжали российским заказчикам около 3,8 млрд грн ($146 млн). По его словам, законодательная инициатива позволит защитить активы оборонных предприятий от посягательств со стороны «страны-агрессора».

Впрочем, далеко не все украинские политики считают эту инициативу целесообразной.

«Я представляю, как на это решение смотрят иностранные инвесторы. Только на Украине националисты могут блокировать центральный офис Сбербанка, и полиция закрывает на это глаза. Сейчас ситуация не лучше. Украинские предприятия не будут выполнять заказы, потому что страна ввела санкции против России. Так чьи это проблемы? Мне кажется, депутаты уже переходят все рамки. Завтра может быть принято решение о национализации имущества бизнесмена из любой страны ЕС или США. Кто в здравом уме будет размещать заказы на местных заводах и фабриках?» — заявил в беседе с RT источник в партии «Самопомощь».

Обходные манёвры

Российские компании были одними из главных покупателей продукции украинских оборонных предприятий, рассказывает источник RT в «Укроборонпроме».

«Наша продукция не нужна в странах ЕС и США, где выпускают более современные виды вооружений. Часть переделанной старой техники поставляется в Донбасс, в ВСУ и в страны третьего мира, которые приобретают её из-за низкой цены. Без кооперации с Россией многие предприятия недозагружены. Нужно признать этот факт», — сообщил собеседник RT.

Например, имущество Николаевского судостроительного завода, который выпускал на Украине танкеры, эсминцы и подводные лодки, выставят на торги из-за долгов по заработной плате в размере около $2,5 млн. У предприятия был шанс на возрождение в 2013 году, когда завод по поручению президента России посетил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Тогда же Россия была готова выкупить построенный на 95% ракетный крейсер «Украина» за 1 млрд рублей.

Некоторые украинские предприятия стараются работать с российскими заказчиками в обход санкций. Так, по информации украинского журналиста Романа Бочкалы, в прошлом году днепровский завод по производству ракетно-космической техники «Южный машиностроительный завод» подписал контракт на поставку в Россию 12 ракет-носителей «Зенит».


Вывоз ракеты-носителя «Зенит-2SБ»

«А как же санкции? Пояснение, что дескать ракеты нужны „для исследований космоса в мирных целях“, — жалкая попытка спрятать за щепками брёвна», — написал Бочкалы на своей странице в Facebook.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2016 году завод «Мотор Сич» поставлял двигатели АИ-222 для российской авиации. Представители предприятия эту информацию опровергали. В ноябре 2017 года СБУ провела обыски на запорожском заводе «Преобразователь», который поставлял товары для нужд Военно-морских сил России. По данным финансовой отчётности завода, 99% всех поступлений — продажа товаров российским компаниям.

«Правоохранители ужесточили контроль за работой предприятий оборонного комплекса. Но взамен заводы получили бонус от государства и могут не возвращать деньги российским заказчикам», — пояснил ситуацию источник RT в «Укроборонпроме».

Со ссылкой на форс-мажор

Подобные законодательные инициативы противоречат международному законодательству, говорит в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Депутаты прекрасно понимают, что в случае утверждения Радой подобного закона, российские компании будут добиваться компенсаций через международные суды», — подчеркнул эксперт.

Глава крупной украинской юридической компании сообщил в беседе с RT, что ответчиком по этим искам действительно может выступить Украина. Стране из государственного бюджета придётся возвращать деньги, платить штраф и пеню за невыполненные контракты.


Президент Украины Пётр Порошенко осматривает образцы новoго противотанкового оружия, разработанного компанией «Укроборонпром»

«Все мы помним, как Верховная рада своим решением заморозила выплаты России долга в размере $3 млрд. Украинские политики называли эту сумму „взяткой Януковичу“, говорили, что судьи займут их позицию. Но в международных судах принято обращать внимание на факты, поэтому Украина проиграла этот иск. Такая же ситуация будет и на этот раз», — говорит собеседник RT.

Источник в партии «Народный фронт» утверждает, что депутаты готовы проголосовать за законопроект во втором чтении.

«И пусть подают иски в суды. Решения они всё равно будут ждать годами», — озвучил мотивацию народных избранников собеседник RT.

Депутат от фракции «Батькивщина» Александра Кужель во время обсуждения законопроекта заявила, что не выполнить соглашение и «сослаться на форс-мажор» можно только на основании заключения от Торгово-промышленной палаты. Однако, по словам главы крупной украинской юридической компании, введение санкций не подпадает под форс-мажор. Украинские производители обязаны вернуть предоплату.

«В современном мире подобного уровня решения не применяются и не принимаются. Например, мы знаем, что Украина является должником МВФ. Почему бы не представить, что на следующий день Верховная рада принимает закон о невыплатах МВФ. За этим сразу же последует объявление дефолта Украины и блокировка всех кредитных линий, благодаря которым сейчас живёт государство», — подчеркнул Денисов.

Если закон будет принят, то Украина в очередной раз подтвердит статус страны, с которой невозможно иметь никаких экономических взаимоотношений. Украина не придерживается тех правил, которые соблюдаются о всём мире, говорит Денисов.

«И, конечно, интересно посмотреть на реакцию западных партнёров, хотя в этой ситуации она может быть только негативной», — подытожил эксперт.

Анна Голубченко


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Добавлено: 24 май 2018 в 00:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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