Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге

Бойцы ВСУ захватили у боевиков ОРДЛО на Светлодарской дуге пулемет Калашникова.

Украинский волонтер на своей странице в соцсети опубликовал фото военного трофея и написал: «Вчера на Светлодарской дуге отличились бойцы 25-го батальона 54-й бригады. Пока обдроченцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответки ВСУ, бойцы проявив военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова.

У нас все живы, даже царапин нет. Пулемет находится сейчас в 25 батальоне».

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