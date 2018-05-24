Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге

Показать меню
Актуально
Кэти Перри считает, что у Кейт Миддлтон платье было лучше, чем у Меган Маркл - 19:49 Кэти Перри считает, что у Кейт Миддлтон платье было лучше, чем у Меган Маркл Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт - 20:02 Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт Взрыв автобуса в Дебальцево — установлена причина - 20:06 Взрыв автобуса в Дебальцево — установлена причина В Канаде сняли на видео падение неопознанного космического объекта, уверены - 20:21 В Канаде сняли на видео падение неопознанного космического объекта, уверены уфологи Парубий назвал возможную дату рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном - 20:35 Парубий назвал возможную дату рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде Что Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон? - 20:48 Что Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон? Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери - 20:48 Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери Трамп подтвердил готовность отказаться от встречи с Ким Чен Ыном - 20:55 Трамп подтвердил готовность отказаться от встречи с Ким Чен Ыном Кудрин рассказал об участии в разработке новейшего оружия - 20:55 Кудрин рассказал об участии в разработке новейшего оружия В Министерстве здравоохранения анонсировали изменения, которые могут коснуться - 20:55 В Министерстве здравоохранения анонсировали изменения, которые могут коснуться каждого украинца Глава Facebook отчитался Европарламенту о безопасности пользователей - 20:56 Глава Facebook отчитался Европарламенту о безопасности пользователей Госдума одобрила повышение стоимости голоса избирателя на выборах президента - 20:56 Госдума одобрила повышение стоимости голоса избирателя на выборах президента В Росстате зафиксировали сокращение численности населения России - 20:56 В Росстате зафиксировали сокращение численности населения России Крымский мост прошел чин освящения - 20:57 Крымский мост прошел чин освящения В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники - 21:13 В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники Первое появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после свадьбы: фото - 21:20 Первое появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после свадьбы: фото Лучший снайпер УНИКСа в Единой лиге ВТБ Смит пропустит первый матч плей-офф - 21:21 Лучший снайпер УНИКСа в Единой лиге ВТБ Смит пропустит первый матч плей-офф
» » Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге

Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге


Добавлено: 24 май 2018 в 19:00, Категория: Украина

Бойцы ВСУ захватили у боевиков ОРДЛО на Светлодарской дуге пулемет Калашникова.

Украинский волонтер на своей странице в соцсети опубликовал фото военного трофея и написал: «Вчера на Светлодарской дуге отличились бойцы 25-го батальона 54-й бригады. Пока обдроченцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответки ВСУ, бойцы проявив военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова.

У нас все живы, даже царапин нет. Пулемет находится сейчас в 25 батальоне».


Фото:
Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге

Материалы по теме:

Бойцы ВСУ ликвидировали двух боевиков и захватили российское вооружение
Волонтер рассказал, как бойцы ВСУ подорвали блиндаж боевиков
Волонтер сообщил о потерях боевиков на Светлодарской дуге
На Светлодарской дуге умер многодетный отец с позывным «Семьянин»
Добавлено: 24 май 2018 в 19:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Бывший муж Бритни Спирс требует от нее в три раза больше алиментов

Бывший муж Бритни Спирс требует от нее в три раза больше алиментов

Как Алекс Любомирски сделал свадебную фотосессию Меган Маркл и принца Гарри за три минуты

Как Алекс Любомирски сделал свадебную фотосессию Меган Маркл и принца Гарри за три минуты

НКО призвали Госдуму наказывать депутатов за сексуальные домогательства

НКО призвали Госдуму наказывать депутатов за сексуальные домогательства

Новые санкции не сказались на прогнозе МВФ по российской экономике

Новые санкции не сказались на прогнозе МВФ по российской экономике

Новости России
еще новости
Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Топилин выступил за отмену обязательной накопительной пенсионной системы

Топилин выступил за отмену обязательной накопительной пенсионной системы

Иванов предложил запретить контактные зоопарки

Иванов предложил запретить контактные зоопарки

Кудрин подчеркнул важность запуска экономического роста в России

Кудрин подчеркнул важность запуска экономического роста в России

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских миллиардеров

Фото Хюррем после пластики шокировало подписчиков

Фото Хюррем после пластики шокировало подписчиков

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой танцует под Бейонсе: видео

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой танцует под Бейонсе: видео

Дмитрий и Ольга Дмитренко готовятся к крещению дочери

Дмитрий и Ольга Дмитренко готовятся к крещению дочери

Новости политики
еще новости
Трамп отказался от намеченной встречи с Ким Чен Ыном

Трамп отказался от намеченной встречи с Ким Чен Ыном

Путин будет давить на Макрона, - эксперт

Путин будет давить на Макрона, - эксперт

Киев ограничил доступ к сайтам МИА

Киев ограничил доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина

Малайзийский Боинг-777 был сбит из российского БУКа: опубликованы результаты расследования

Малайзийский Боинг-777 был сбит из российского БУКа: опубликованы результаты расследования

Новости экономики
еще новости
МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Украинцев ждут валютные нововведения

Украинцев ждут валютные нововведения

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Новости общества
еще новости
Для нахимовцев Петербурга прозвучал Последний звонок

Для нахимовцев Петербурга прозвучал Последний звонок

Все объекты Уссурийского суворовского военного училища готовы к началу нового учебного года

Все объекты Уссурийского суворовского военного училища готовы к началу нового учебного года

На полигоне Ногинский учебного центра МосВОКУ пройдет всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль»

На полигоне Ногинский учебного центра МосВОКУ пройдет всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль»

Постпред США при ООН вспомнила о Боге после обвинений в геноциде

Постпред США при ООН вспомнила о Боге после обвинений в геноциде

Происшествия
еще новости
В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Новости Украины
еще новости
Из России на Донбасс активно поступает военная техника

Из России на Донбасс активно поступает военная техника

Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге

Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге

Экс- политзаключенный украинец написал книгу о пытках в российской тюрьме

Экс- политзаключенный украинец написал книгу о пытках в российской тюрьме

Украина жестко наказала Кобзона за поддержку ОРДЛО: «герой ДНР» ответил

Украина жестко наказала Кобзона за поддержку ОРДЛО: «герой ДНР» ответил

Мировые новости
еще новости
Названо средство от преждевременной смерти

Названо средство от преждевременной смерти

Палата представителей США поддержала план создания нового ядерного оружия

Палата представителей США поддержала план создания нового ядерного оружия

Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину

Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину

Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновой

Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновой




Лента новостей
В ГИБДД решили обсудить ужесточение экзамена на права - 18:08 В ГИБДД решили обсудить ужесточение экзамена на праваТрамп отменил встречу с Ким Чен Ыном - 18:07 Трамп отменил встречу с Ким Чен ЫномПутин встретился с главой МВФ Кристин Лагард - 18:07 Путин встретился с главой МВФ Кристин ЛагардLexus отозвал в России 3,3 тысячи автомобилей - 18:07 Lexus отозвал в России 3,3 тысячи автомобилейУкраина ввела санкции против Московской биржи - 18:06 Украина ввела санкции против Московской биржи«Мортал комбат» по-украински: пьяного «патриота» отправили в нокаут в центре Киева (ВИДЕО) - 18:00 «Мортал комбат» по-украински: пьяного «патриота» отправили в нокаут в центре Киева (ВИДЕО)Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой танцует под Бейонсе: видео - 17:56 Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой танцует под Бейонсе: видеоПутин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса» - 17:49 Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»Дмитрий и Ольга Дмитренко готовятся к крещению дочери - 17:42 Дмитрий и Ольга Дмитренко готовятся к крещению дочериВАЖНО: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном и угрожает ядерным оружием (ДОКУМЕНТ) - 17:28 ВАЖНО: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном и угрожает ядерным оружием (ДОКУМЕНТ)Путин будет давить на Макрона, - эксперт - 17:21 Путин будет давить на Макрона, - экспертКиев ограничил доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина - 17:14 Киев ограничил доступ к сайтам МИА Экс- политзаключенный украинец написал книгу о пытках в российской тюрьме - 17:14 Экс- политзаключенный украинец написал книгу о пытках в российской тюрьмеВ Госдуме ответили на заявление голландского прокурора о крушении Боинга MH17 - 16:56 В Госдуме ответили на заявление голландского прокурора о крушении Боинга MH17
Последние новости
Гандболисты "Чеховских медведей" победили "СГАУ-Саратов" в полуфинале Кубка России - 19:28 Гандболисты Журнал Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских миллиардеров - 19:21 Журнал Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских миллиардеров Из России на Донбасс активно поступает военная техника - 19:14 Из России на Донбасс активно поступает военная техника Ученые построили самый маленький домик - 19:02 Ученые построили самый маленький домик Лидеру «Шалтая-Болтая» отказали в досрочном освобождении - 19:02 Лидеру «Шалтая-Болтая» отказали в досрочном освобождении В РАН пожаловались на дублирование полномочий с Миннауки - 19:01 В РАН пожаловались на дублирование полномочий с Миннауки Google приостановил выдачу IP-адресов мессенджеру Telegram - 19:01 Google приостановил выдачу IP-адресов мессенджеру Telegram Посол Израиля объявил о готовности страны принять Абрамовича - 19:00 Посол Израиля объявил о готовности страны принять Абрамовича Средняя цена бензина в России превысила 42 рубля - 19:00 Средняя цена бензина в России превысила 42 рубля Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге - 19:00 Бойцы ВСУ показали оружие, захваченное у боевиков на Светлодарской дуге Фото Хюррем после пластики шокировало подписчиков - 18:50 Фото Хюррем после пластики шокировало подписчиков Для нахимовцев Петербурга прозвучал Последний звонок - 18:28 Для нахимовцев Петербурга прозвучал Последний звонок Трамп отказался от намеченной встречи с Ким Чен Ыном - 18:28 Трамп отказался от намеченной встречи с Ким Чен Ыном
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"