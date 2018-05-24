Экс- политзаключенный украинец написал книгу о пытках в российской тюрьме

Политический узник РФ украинец Геннадий Афанасьев написал книгу о своих испытаниях в российской тюрьме и аннексии Крыма.

Афанасьев отметил, что в его книге «Подняться после падения» описано реальные события, которые ему пришлось пережить в российской тюрьме. Он сообщил: «В этой книге есть предыстория до 2014-го года. Затем описываю все события с начала 2014-го года до попадания в тюрьму и освобождения от нее. В этой книге нет ни одного вымышленного слова. Эта книга о том, как человек может меняться в тяжелых условиях. О том, как сдаться и преодолеть самого себя».

В ближайшее время произведение представят на «Книжном арсенале» в Киеве.

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