Эксперт: Европа опасается вторичных санкций США

Европейские компании, которые в большом количестве работают в Иране, будут вынуждены покинуть страну после того, как против нее начали действовать новые американские санкции. Об этом, по данным портала politexpert.net, сказала накануне канцлер Германии Ангела Меркель.Немецкий канцлер сделала это заявление в рамках переговоров с Ли Кэцяном, главой Государственного совета Китайской Народной Республики. Тем самым Меркель лишь в очередной раз продемонстрировала настроения, установившиеся у европейских элит в связи с американскими санкциями против Ирана."Цели, которые преследует Вашингтон в экономической и политической плоскостях, не очень-то совпадают с интересами европейцев. Руководство США, впрочем, не обращает на возмущения своих европейских партнеров никакого внимания — Трамп действует исключительно в интересах США", — говорит Алексей Фененко из журнала "Международные процессы".Европа, по словам Фененко, всерьез опасается так называемых вторичных санкций США — то есть, санкций, которые затронут компании из ЕС, работающие в Иране. Однако сделать европейцы ничего не могут, так как слишком сильно зависят от Штатов. В общем, европейским политикам только и остается, что разводить громкую, но ничем не подкрепленную риторику.