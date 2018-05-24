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Эксперты оценили отказ украинских морпехов от новых беретов


Добавлено: 24 май 2018 в 10:42, Категория: Политика
Эксперты оценили отказ украинских морпехов от новых беретов

Военнослужащие 1-го феодосийского батальона морской пехоты Украины не стали менять черные береты на новые головные уборы цвета морской волны, продемонстрировав тем самым открытое неповиновение украинскому верховному главнокомандующему Петру Порошенко.
 
"Морская пехота верна традициям! Тем более, в День морской пехоты, который отмечается в Украине сегодня, двадцать третьего мая. Поэтому бойцы 1-ФОБМП не стали менять свои традиционные головные уборы на новые и появились в черных беретах на торжественном мероприятии, которое с участием президента Петра Порошенко проходило в Николаеве", — рассказал один из украинских морпехов на своей фейсбук-странице.
 
Комментируя демарш украинских морских пехотинцев, Юрий Голубь, независимый аналитик и публицист, отметил, что протест военнослужащих является знаковым.
 
"Политики должны понять, что армия состоит из людей, которые требуют нормального человеческого подхода. Уничтожая традиции, существующие в войсках, Порошенко вызвал у морских пехотинцев разве что презрение, поэтому и не удивительно, что они продемонстрировали это открыто", — цитирует Федеральное агентство новостей Голубя.

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Добавлено: 24 май 2018 в 10:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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