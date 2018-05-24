Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о борьбе с коррупцией в Украине

Юрий Луценко, возглавляющий Генеральную прокуратуру Украины, отметился весьма интересным высказыванием. По его словам, слухи о “неслыханном уровне коррупции в Украине” являются инструментом информационной войны, которую ведет Российская Федерация.Об этом генпрокурор рассказал в кулуарах Генассамблеи ООН.Луценко уверен, что в Украине полным ходом идет борьба с коррупцией. Так, по данным руководителя ГПУ, среди достижений в области борьбы с нечистыми на руку чиновниками прокурор можно отметить внедрение электронного декларирования и возвращение в госбюджет $1,5 миллиардов.Юрий Луценко подчеркнул, что в Украине уже 1700 государственных служащих были обвинены в коррупции. К сожалению, генеральный прокурор не уточнил, сколько из них получили наказание согласно действующему законодательству.