Иэн Маккеллен обвинил Голливуд в дискриминации: "Половина Голливуда — геи, но в фильмах геев не существует"

Иэн Маккеллен

78-летний Иэн Маккеллен в интервью журналу Time Out осудил американскую киноиндустрию за ущемление прав меньшинств на экране. Британский актер, сыгравший Гэндальфа в кинотрилогии "Властелин колец" (The Lord of the Rings), Шерлока Холмса в фильме "Мистер Холмс" (Mr. Holmes) и другие роли публично заявил о своей гомосексуальности в 1988 году.

В недавнем интервью актера спросили о споре вокруг решения не показывать молодого Дамблдора "явным геем" в предстоящем фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).

Никто не ждет от Голливуда этого, не так ли? Они только недавно обнаружили, что в мире есть темнокожие люди… Голливуд издевался над женщинами на протяжении всей своей истории. Геев не существует, — высказался актер о руководстве голливудских киностудий.

Актер добавил, что фильм "Боги и монстры" (Gods and Monsters), в котором он снимался, был редким исключением.

Это был первый случай, когда Голливуд признал, что вокруг есть геи, хотя половина Голливуда — геи, — сказал Маккеллен.