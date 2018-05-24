Испанский суд оштрафовал футболиста Фалькао на €9 млн за неуплату налогов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Испанский суд наказал нападающего "Монако" и сборной Колумбии по футболу Радамеля Фалькао денежным штрафом в размере девяти миллионов евро и условным тюремным сроком на 16 месяцев, признав его виновным по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Франс Пресс.

Отмечается, что тюремное заключение было заменено 32-летнему колумбийцу денежным штрафом в размере 96 тысяч евро.

С 2011 по 2013 год Фалькао выступал за мадридский "Атлетико". Суд признал игрока виновным в создании компаний в Ирландии и на Виргинских Островах с целью скрыть свои доходы от имиджевых прав, полученные за тот период, что он играл в Испании.

В июле прошлого года Фалькао уже выплатил испанскому суду 8,2 миллиона евро, когда ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 7,4 миллиона плюс штрафы.

В последние годы многие звезды мирового футбола, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду, имели аналогичные проблемы, что и Фалькао, с испанскими налоговыми органами.