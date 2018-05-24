«КиноПоиск» превратился в платный онлайн-кинотеатр

Сайт «КиноПоиск», который является «дочерним» сервисом «Яндекса», превратился в платный онлайн-кинотеатр и начал показывать фильмы в режиме потокового видео. Пользователям предлагается просмотр «премьерных» картин и свежих сериалов российского и иностранного производства в качестве Full HD и с официальным дубляжом.

Видео доступны в новой рубрике «КиноПоиска» — «Онлайн». Все они предоставлены правообладателями по лицензии, даты публикации фильмов на сайте тоже согласовываются с владельцами прав, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса.

«В среднем премьера в онлайне происходит через два-три месяца после старта проката, но диапазон может варьироваться», — уточнил представитель «КиноПоиска».

Сейчас в каталоге сайта несколько тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов производства 20th Century Fox, Universal, Dreamworks, Paramount Pictures, «Централ Партнершип», «Парадиза», «Вольги» и других. Некоторые можно смотреть на языке оригинала.

Большая часть контента доступна бесплатно, но просмотр будет прерываться рекламой. Новинки можно будет брать в аренду по цене от 49 рублей за фильм (в основном — по 99 рублей) или покупать.

Кроме того, «КиноПоиск» предлагает пользователям различные тематические подборки — например, фильмы-победители Каннского фестиваля, работы конкретных режиссеров и т.п., а также возможность создавать подборки самим, чтобы потом в свободное время посмотреть понравившийся фильм.