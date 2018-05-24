Колесников: УНИКС хотел бы завершить серию с "Нижним Новгородом" в трех играх

КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты УНИКСа сделают все, чтобы их четвертьфинальная серия в плей-офф Единой лиге ВТБ с "Нижним Новгородом" не затягивалась, заявил защитник казанцев Евгений Колесников.

УНИКС в среду победил со счетом 84:66 в первом матче серии до трех побед, а Колесников с 16 очками стал самым результативным игроком матча.

"Было важно победить уверенно, с преимуществом около 20 очков. В следующей игре все начнется с нуля, поэтому готовимся дальше. В третьей четверти соперник стал больше прессинговать, у нас чуть сбилось нападение, но потом мы наладили игру и показали свою силу. Хотим завершить серию в трех играх. Нельзя давать им шансов. У "Нижнего Новгорода" молодая команда, и если они почувствуют, что могут зацепиться за шанс, будет непросто", - сказал Колесников журналистам.

Вторая и третья игры серии пройдут в Нижнем Новгороде 26 и 28 мая.