Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall In Line

Кристина Агилера

У Кристины Агилеры прошел творческий кризис, и теперь певица выпускает клипы один за другим. В начале месяца 37-летняя поп-звезда представила первое за шесть лет музыкальное видео, а спустя три недели подоспело еще одно. Сегодня певица попросила поклонников оценить новый клип, снятый на песню Fall In Line.

Композиция была записана дуэтом с 25-летней Деми Ловато. Напомним, вместе они исполнили ее на недавней церемонии Billboard Music Awards 2018. Их номер был одним из самых ярких и, как теперь стало ясно, был навеян снятым клипом: движения певиц на сцене и костюмы напоминали те, которые можно увидеть в свежем музыкальном видеоролике.

Известно, что песня Fall In Line войдет в новый альбом Кристины Liberation, который она собирается выпустить уже совсем скоро — 15 июня. Он станет восьмым в дискографии Агилеры и первым после шестилетнего перерыва. Предыдущий альбом — Lotus — был выпущен в 2012 году.

Кристина Агилера

Деми Ловато

Кристина Агилера и Деми Ловато