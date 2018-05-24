Лесникам разрешат штрафовать «рыбных» браконьеров

В Совете Федерации предложили наделить надзорные органы в сфере охраны природы перекрёстными полномочиями

В настоящее время сотрудники лесничеств и рыбнадзора не имеют права задерживать и привлекать к ответственности браконьеров, промышляющих в «смежной» области.

То есть работники рыбнадзора не могут штрафовать нарушителей за отстрел животных в лесу, а лесники не в состоянии ничего предъявить браконьерам, занимающимся незаконным выловом рыбы. Эту ситуацию пора поменять, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

«Мы хотим наделить охотоведов, лесников и сотрудников рыбнадзора, в случае если они столкнулись с правонарушением не в их области, перекрёстными полномочиями по составлению актов и задержанию правонарушителей», — рассказал «Парламентской газете» сенатор. Читайте по теме

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Он уточнил, что речь идёт не о том, чтобы надзорные органы специально занимались несвойственными им функциями, но чтобы они выполняли их по ходу исполнения своих прямых служебных обязанностей. «То есть если они случайно, по ходу выполнения своей работы, столкнулись с фактом нарушения в смежной области, они будут иметь право составлять протоколы и задержать нарушителя», — пояснил Лисовский.

Сенатор сообщил, что для предоставления надзорным органам перекрёстных полномочий потребуется внести изменения в Закон «Об охоте» и ряд других правовых актов.

«Мы хотим сейчас выработать позицию, а затем провести совместное заседание Минприроды, Минсельхоза и Росрыболовства с привлечением представителей МВД (потому что в этом вопросе затрагиваются и их ресурсы). И затем, после обсуждения и доработки, будем вносить законодательную инициативу», — рассказал законодатель, добавив, что соответствующая инициатива может поступить в Госдуму либо в эту сессию, либо в начале осенней сессии.

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