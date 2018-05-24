Омелян: Дорожники возвращаются в Украину, их зарплаты ощутимо выросли

Повышение зарплат в автодорожной сфере привело к тому, что специалисты начали возвращаться из-за границы. Об этом в интервью Укринформу заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мне очень приятно, что в автодорожной сфере начался обратный процесс. Если раньше массово люди выезжали за границу, искали там работу, то сейчас они возвращаются в Украину. Средняя зарплата выросла ощутимо», – доволен министр.

По его словам, средняя зарплата по отрасли – 15 тысяч гривен (у инженеров – 25-30 тыс.), которые дополняются обеспечением проживания, бесплатным питанием и транспортными услугами.

«В той же Польше или Словакии он (работник – ред.) будет зарабатывать, может, 1,5 тысячи долларов, в лучшем случае. Но минимум половина этой суммы пойдет на обеспечение, а еще надо передать что-то семье, которую он не видит», – сравнил Омелян.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша запускают агитационную кампанию для заробитчан.

Фото: Українська правда