Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле

Украинский президент Петр Порошенко и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

На своей странице в Twitter Порошенко сообщил, что обсудил с Эрдоганом ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

На переговорах также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

В середине апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев планирует подписать с Анкарой соглашение о зоне свободной торговли.