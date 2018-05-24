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Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле


Добавлено: 24 май 2018 в 02:03, Категория: Новости на сегодня
Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле

Украинский президент Петр Порошенко и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

На своей странице в Twitter Порошенко сообщил, что обсудил с Эрдоганом ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

На переговорах также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

В середине апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев планирует подписать с Анкарой соглашение о зоне свободной торговли.


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Добавлено: 24 май 2018 в 02:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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