Представители военного ведомства Республики Беларусь посетили Вольский филиал Военной академии МТО с рабочим визитом

Сегодня заместитель Министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал - майор А. В. Бурдыко и представители военного ведомства прибыли в Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва с двухдневным визитом.

В ходе посещения института представители военного ведомства планируют ознакомиться с организацией подготовки специалистов МТО в Вольском институте материального обеспечения, научно-педагогическим составом и учебно-материальной базой института. Примечательно, что все члены делегации Министерства обороны Республики Беларусь являются выпускниками Вольского высшего военного училища тыла разных лет.

Перед началом работы заместитель начальника академии генерал-майор Ю.В. Косоротов и начальник Вольского института генерал – майор С.Г. Рихель представили гостям информацию об истории создания и структуре института, об организации учебного процесса подготовки военных кадров специалистов МТО для Вооруженных сил Российской Федерации, оснащении учебных аудиторий, издании учебно-методических пособий и научной литературы, а также научной деятельности научно-преподавательского состава Вольского института.

В первый день работы, в рамках мероприятия, гостям вуза представили учебно-материальную базу, зал почета выпускников, кафедры и лаборатории, казарменно-жилищный комплекс проживания военнослужащих специального факультета, курсантскую столовую, где проходил «День национальной кухни республики Беларусь». На аллее выпускников генерал-майор А.В. Бурдыко в память о выпускниках ВВУТ выпуска 1994 года посадил памятное дерево.

По плану мероприятий завтра гости примут участие в тактико-специальном занятии, ознакомляться с учебными точками полевой и базы морской выучки.