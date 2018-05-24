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Произраильские группы влияния в России


Добавлено: 24 май 2018 в 12:49, Категория: Политика
Произраильские группы влияния в России

Эта статья представляет интерес, прежде всего, для исследователей данного вопроса. Простой читатель может задать закономерный вопрос: . Дело в том, что произраильские и еврейские организации действуют и в России, причем такими же методами. Они влияют на все органы государственной власти - законодательную, исполнительную, судебную власть, информационное пространство, бизнес, финансы, культуру, образование. Практически нет такой сферы в российском обществе, где аналогичные организации и частные лица не работали бы в интересах другой страны.

При анализе сфер деятельности этих организаций можно выделить основные ключевые направления, работая в которых можно медленно, но неуклонно так трансформировать государство, общество и народ, что они потеряют свою самобытность, волю к развитию, превратятся в аморфные субстанции, с которыми можно будет сделать все, что угодно внешним и внутренним манипуляторам. Особенно я бы хотел выделить сферы законодательной власти и образования. Первая подготавливает почву для правового захвата полной власти в стране и пресечения любого сопротивления народа, вторая превращает будущий народ страны, нынешних детей и юношей, в зомбированное стадо рабов, заточенных на выполнение функций, нужных чуждой нашей стране элите. Хочу привести только два примера работы в этих сферах внешних сил, они наглядны и должны подвигнуть думающих людей, заботящихся о будущем России и ее народа, к сопротивлению и жесткому отпору.

Главным лоббистом идей Холокоста, толерантности, ответственности России за Холокост и уголовного преследования за отрицание Холокоста или любых цифр жертв был член Совет Федерации России Борис Шпигель. В кулуарах СовФеда Шпигеля открыто называли личным другом и главным лоббистом премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. В конце марта 2013 года в Государственную Думу РФ по инициативе Шпигеля был внесен законопроект . В нем в частности в статье 6 говорится:

Однако вскоре последовали обращения ряда общественных организаций России в Генеральную Прокуратуру по поводу проверки коммерческой деятельности Шпигеля на государственной должности и установления факта привлечения его к уголовной ответственности за совращение малолетних детей в 1980-х годах. Так как члены Совета Федерации обладают неприкосновенностью, Генпрокуратура передала обращение в Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. После чего в прессе появилось заявление Шпигеля Б.И. об «уходе по собственному желанию», а Закон об ответственности за отрицание Холокоста рассмотрен не был.

***

В сфере образования произраильскими общественными организациями и частными лицами уже создана разветвленная система обучения, которая сейчас функционирует параллельно государственной системе. Речь идет о региональной сети Институтов Развития Образования, бывших институтов усовершенствования учителей, которые есть в каждом регионе. Создатель и многолетний руководитель этой сети – «непотопляемый» и «вечный» заместитель министра образования РФ, руководитель Федерального Института Развития Образования ФИРО, поборник вариативности образования и Болонского процесса академик А.Г. Асмолов.

При привлечении в проект сетей региональных библиотек, а также используя сотрудников и структуру запрещенного в России «Открытого общества» фонда Сороса, Асмолов успешно внедрил в систему образования иностранные учебные программы по пропаганде Холокоста и толерантности, тем самым изменив внутреннюю политику Российского государства в сфере образования и просвещения.

***

Практическим внедрением учебных программ иностранных государств, а также созданием методических и учебных пособий для региональных ИРО, занимается финансируемый иностранными и международными израильскими и еврейскими организациями фонд Аллы Гербер «Холокост». В руководстве почти каждого регионального ИРО есть официальный представитель фонда, который является госслужащим и получает государственную зарплату, на которую внедряет в школы программы иностранных государств. Да и сам фонд «Холокост» при немалом иностранном финансировании ежегодно получает президентские гранты России на программы, созвучные программам, на которые уже получены деньги от иностранных спонсоров, тем самым на государственные деньги заменяя государственные же программы. При всем этом само государство ведет себя по отношению фонда «Холокост» и другим подобным фондам крайне робко, даже не делая попыток инициировать по суду присуждение им звания «иностранный агент».

***

Таким образом, если мы не хотим, чтобы наше государство превратилось, подобно США, в этакий химерный симбиоз с руководящей ролью некоренных для России народов, а народ потерял свою национальную и религиозную идентичность и стал толпой среднего рода, средней национальности, средней веры и среднего цвета кожи, то мы должны внимательно изучать опыт других стран и, самое главное, делать из него правильные выводы. Иначе Россия прекратит свое существование, как суверенное государство, а русский народ просто исчезнет, подобно сонму народов, упоминаемых сейчас только в учебниках истории.

Александр Никишин

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Часть 3


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Добавлено: 24 май 2018 в 12:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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