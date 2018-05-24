Ракицкий покинул расположение сборной Украины

Готовящаяся к товарищеским матчам против Марокко и Албании сборная Украины понесла потерю — сбор покинул защитник Шахтера Ярослав Ракицкий.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, у Ракицкого обострение старой травмы коленного сустава.

Вместо Ярослава на сбор вызван 22-летний защитник Павел Лукьянчук, который весной выступал на правах аренды за Верес.

Известно, что в ближайшие дни сборная Украины проведет два контрольных поединка. 31 мая подопечные Андрея Шевченко сыграют в Швейцарии с Марокко, а 3 июня — во Франции с Албанией.