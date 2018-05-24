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Ракицкий покинул расположение сборной Украины


Добавлено: 24 май 2018 в 22:56, Категория: Украина
Ракицкий покинул расположение сборной Украины

Готовящаяся к товарищеским матчам против Марокко и Албании сборная Украины понесла потерю — сбор покинул защитник Шахтера Ярослав Ракицкий.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, у Ракицкого обострение старой травмы коленного сустава.

Вместо Ярослава на сбор вызван 22-летний защитник Павел Лукьянчук, который весной выступал на правах аренды за Верес.

Известно, что в ближайшие дни сборная Украины проведет два контрольных поединка. 31 мая подопечные Андрея Шевченко сыграют в Швейцарии с Марокко, а 3 июня — во Франции с Албанией.


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Добавлено: 24 май 2018 в 22:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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