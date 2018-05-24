Резкое заявление: украинский депутат пригрозил "сжечь трибуну" Верховной Рады

Депутат Верховной Рады, лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко отреагировал на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Украину снять мораторий на продажу земли.Так, нардеп пригрозил, что сожжет трибуну Рады, но не позволит «лишить украинцев земли». Видео его эмоционального выступления опубликовано на Youtube-канале политика.Депутат убежден, что не случайно накануне Европейский суд по правам человека вынес решение о признании моратория якобы нарушающим права украинцев. Нардеп призвал парламент объединиться вокруг национальных интересов и «не дать лишить украинцев будущего».22 мая Европейский суд по правам человека по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины» принял решение, по которому полный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.