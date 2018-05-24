Социальные сети и их возможности

Современная реальность продаж такова, что возможности соцсетей способствуют активной реализации товара. Большие перспективы открываются для тех фирм, которые грамотно проработали маркетинговую стратегию SMM-продвижения.

Рассмотрим особенности каждой социальной сети. Начнем с относительно молодой, но весьма популярной – приложения для мобильного телефона Instagram. Эта сеть появилась в 2010 году, за 8 лет стала весьма популярной. Социальная сеть радует своих приверженцев большим числом фотографий. Тут же можно их обработать, без привлечения сторонних приложений. Чем популярнее профиль, тем выше он поднимается в рейтинге и больше пользователей его видят.

Активность пользователя напрямую отражается на его популярности, а чем популярнее аккаунт, тем больше шансов реализовать товар. Есть сторонние ресурсы, где быстрая раскрутка инстаграм производится за плату. Так, искусственно повышается активность: фолловеры, лайки, комментарии способствуют повышению рейтинга страницы.

При обращении в сервис необходимо авторизоваться через инстаграм. Затем, можно перечислить средства в свой личный кабинет и тогда можно выбрать те действия, которые необходимы. Заказ на:

Лайки.

Подписки.

Просмотры видеороликов.

Комментарии.

Существуют способы накрутки с помощью ботов. Однако администрация инстаграм борется с такого рода активностью, поэтому после таких нелегальных манипуляций аккаунт в инстаграме может быть заблокирован. Преимуществами СоцПромо24 являются:

Проверенные исполнители. Команда проекта очень активна, поэтому пользователи могут стать потенциальными клиентами.

Дедлайн для исполнителей гарантирует быстрый и гарантированный результат.

Гарантия от сервиса. Администрация перепроверяет своих работников на предмет отписок.

Такая возможность для клиента как платная накрутка подписчиков в инстаграме, лайков, просмотров, комментариев, позволяет сэкономить время на самостоятельной работе, увеличить количество потенциальных клиентов и расширить клиентскую базу. Для самого пользователя это будет длительный и кропотливый процесс, который специалисты смогут сделать быстро.

Вконтакте была запущена в 2006 году. Получил особую популярность среди студентов. Хорошо используется в России. Современный, быстрый и эстетичный способ общения в сети – такую позицию занимает сайт в рунете. Соцсеть является одной из самых мощных в Европе. Сайт работает на 90 языках.

Продажи вконтакте проходят в группах. Необходимо создать такую форму общения с альбомами товаров, отзывами, контактами и прочим. Именно такой формат очень удобен. Как и прочие социальные сети, для вконтакте правила выкладывания постов те же. Важно вычислить среднестатистического подписчика и ориентироваться на его предпочтения. Например, выставлять посты с характеристиками товара с определенной частотой. Отклик пользователей на время выкладывания постов поможет сориентироваться.

Продажи в социальной сети одноклассники производятся как на личных страничках, так и в группах или сообществах. Здесь существует своя специфика, которая связана с возрастными особенностями пользователей этой сети. Чаще всего соцсеть предпочитают люди от 35 лет.

Очень много нюансов, которые и сформируют маркетинговые стратегии для продвижения аккаунта. Первое время, когда заказов мало или они еще отсутствуют, важно заработать хорошую репутацию, получить отзывы на товар. Именно так можно добиться распространения информации и получить хорошую базу клиентов, готовых сделать заказ повторно.