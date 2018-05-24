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США выдвинули условия снятия санкций с группы ГАЗ Дерипаски


Добавлено: 24 май 2018 в 00:00, Категория: Новости на сегодня
США выдвинули условия снятия санкций с группы ГАЗ Дерипаски

Минфин США может снять санкции с группы ГАЗ Олега Дерипаски, если бизнесмен перестанет ее контролировать, то есть прямо или косвенно владеть 50% компании и более. Об этом говорится в сообщении управления Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).

«В случае группы ГАЗ при условии отсутствия других неблагоприятных сведений… США могут ослабить санкции в случае отказа от контроля над группой всех лиц, попавших под санкции, включая Олега Дерипаску», — отмечается в сообщении.

Такие же условия снятия санкций действуют в отношении компании Дерипаски UC Rusal.

Кроме того до 23 октября продлен срок, в течение которого американские компании и частные лица могут завершить операции с группой ГАЗ. Изначально этот срок был установлен до 5 июня.

Санкции США были введены 6 апреля.


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Добавлено: 24 май 2018 в 00:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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