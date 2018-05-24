США не смогут помешать «Северному потоку-2»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США должны продолжать противодействовать проекту «Северный поток-2».

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik оценил шансы Вашингтона добиться желаемого.

Госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения бюджета страны на следующий год заявил о необходимости предпринимать дальнейшие шаги против строительства «Северного потока-2».

По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа.

«У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России через различные варианты — доставка (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны», — заявил Помпео.

На прошлой неделе замдиректора департамента энергетики Госдепа Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства «Северного потока-2». Во время выступления в Берлине она сказала, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Майка Помпео.

«США никогда не скрывали, что они против «Северного потока-2», как они были и против первого «Северного потока», и как они были вообще против всех газопроводов, которые идут из России в Европу. Не было ни одного, где они были бы «за», начиная с 60-х годов.

Но получилось у них только с одним проектом — с «Южным потоком», потому что оказалось, что такие страны как Болгария и Сербия не могут противостоять американскому давлению. А немцы традиционно отстаивали и отстаивают свои интересы. Не потому, что они «за Россию», а потому что они за себя в первую очередь. Поэтому и реализуются все эти проекты — и «Ямал — Европа», и «Северный поток», и теперь «Северный поток-2». И я не думаю, что американцам здесь что-то удастся сделать. Во всяком случае, до этого ни одному американскому президенту не удавалось», — сказал Сергей Правосудов

Неделю назад президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал не политизировать проект строительства газопровода и отметил, что Россия относится к нему как к исключительно экономическому.

В рамках проекта «Северный поток-2» предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».

Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 50%. «Газпром» предоставит другую половину средств.