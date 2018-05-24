Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновой

Образцы лунных пород, доставленные на Землю экспедициями "Аполлонов", содержат в себе атомы "межзвездного" железа-60, которые говорят о том, что примерно два миллиона лет назад наша планета пережила вспышку сверхновой, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters."Вспышки космического излучения могут влиять на то, как формируются облака в атмосфере Земли и понижать температуру. Если наша Земля действительно пережила вспышку сверхновой в то время, то это падение должно отразиться в ее климатической истории, что и произошло – начался ледниковый период, запустивший последние фазы нашей эволюции. Можно сказать, что сверхновые повлияли и на жизнь человечества", — заявил Гюнтер Коршинек из Технологического университета Мюнхена, чьи слова приводит издание Space.comКоршинек и его коллеги неожиданно открыли следы сверхновой, "бомбардировавшей" Землю и Луну примерно 1,7-2,6 миллиона лет назад, изучая образцы лунных пород, доставленных с Луны экспедициями "Аполлон-12", "Аполлон-15" и "Аполлон-16".Как объясняют ученые, существует целый ряд короткоживущих и крайне редких изотопов различных элементов, которые могут возникать в ходе термоядерных реакций в крайне специфических условиях, таких как взрыв сверхновой или в ходе процессов в ядре и во внешних оболочках умирающих красных гигантов.