Украина жестко наказала Кобзона за поддержку ОРДЛО: «герой ДНР» ответил

Украина лишила российского певца и «героя ДНР» Иосифа Кобзона всех государственных наград .

В указе президента № 126/2018 сказано, что против Кобзона применяются и другие санкции: блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз.

При этом сам Кобзон отреагировал наказание и отметил: «Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власти с опозданием принимают какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать».