"Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО

Показать меню
Актуально
В Японии рассказали, почему страна поддерживает США - 08:42 В Японии рассказали, почему страна поддерживает США Чехия упростит трудоустройство для украинцев - 08:49 Чехия упростит трудоустройство для украинцев Откуда деньжата? Лондон обяжет Абрамовича отчитаться о происхождении доходов - 09:14 Откуда деньжата? Лондон обяжет Абрамовича отчитаться о происхождении доходов Объект желания: кошелек Chanel - 09:16 Объект желания: кошелек Chanel Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией - 09:22 Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией Стильная и модная детская одежда в Украине - 09:42 Стильная и модная детская одежда в Украине Тренер "Тампы" о шестой игре с "Вашингтоном": ничего хорошего мы не показали - 09:49 Тренер Число погибших при взрыве в кафе в Баку увеличилось до трех - 10:00 Число погибших при взрыве в кафе в Баку увеличилось до трех В Борисполе шесть человек умерли от отравления алкоголем - 10:02 В Борисполе шесть человек умерли от отравления алкоголем Валерий Коровин: Президент идет на эшафот - 10:06 Валерий Коровин: Президент идет на эшафот Виктор Литвинов рассуждает о неудачах - 10:07 Виктор Литвинов рассуждает о неудачах 22 мая газета ВВО «Суворовский натиск» отмечает 75-летний юбилей - 10:20 22 мая газета ВВО «Суворовский натиск» отмечает 75-летний юбилей Анастасия Гизерская рассказала о съемках с Егором Кридом в клипе “Миллион алых - 10:21 Анастасия Гизерская рассказала о съемках с Егором Кридом в клипе “Миллион алых роз” «Всё возможно»: Киев не исключил обмена главы РИА Новости Украина на Сенцова - 10:27 «Всё возможно»: Киев не исключил обмена главы РИА Новости Украина на Сенцова Около российской базы в Хмеймиме сбит беспилотник - 10:49 Около российской базы в Хмеймиме сбит беспилотник Ройзман заявил о продолжении политической карьеры после отставки - 10:49 Ройзман заявил о продолжении политической карьеры после отставки
» » "Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО

"Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО


Добавлено: 24 май 2018 в 03:35, Категория: Политика
"Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО
Государственный концерн "Укроборонпром" усилит сотрудничество с Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом говорилось на 26 заседании совместная рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, передает пресс-служба предприятия.
Во время мероприятия был обсужден ряд вопросов, в частности относительно политики оборонно-технического сотрудничества, а также реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Совместная работа "Укроборонпрома" с НАТО является одной из ключевых задач обеспечения обороноспособности Украины. Это глобальная задача, которая состоит из отдельных этапов, выполнение которых позволяет Украине в нужный момент уже быть технически готовой к вступлению в Альянс, чтобы нам оставалось только юридически все оформить. Сегодня к Дорожной карте Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству были внесены изменения, которые значительно расширяют нашу совместную работу", - сообщил генеральный директор концерна Павел Букин.
По его словам, изменения направлены также на реформирование концерна, реализацию ключевых программ, включая тех, которые проходят в рамках промышленно-консультативной группы НАТО.

Материалы по теме:

В ЛНР неожиданно объявили о скорой эскалации конфликта в Донбассе: Киев получил мощную поддержку от НАТО
Украина и НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
«Укроборонпром» предоставил работу жителям Луганской и Донецкой областей
В НАТО готовы договариваться о продаже оружия Украине
Добавлено: 24 май 2018 в 03:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное

Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное

Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел

Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией"

В США скончался писатель Филип Рот

В США скончался писатель Филип Рот

Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО)

Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО)

Новости России
еще новости
В высотной новостройке в Новой Москве произошел пожар

В высотной новостройке в Новой Москве произошел пожар

Путин предложил увеличить количество пожарных в России

Путин предложил увеличить количество пожарных в России

Депутаты рассмотрят проект о запрете держать дома диких животных

Депутаты рассмотрят проект о запрете держать дома диких животных

Путин и Туадера обсудят способы урегулирования кризиса в ЦАР

Путин и Туадера обсудят способы урегулирования кризиса в ЦАР

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Андрей Черкасов вспоминает свои школьные годы

Андрей Черкасов вспоминает свои школьные годы

Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall In Line

Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall In Line

Иэн Маккеллен обвинил Голливуд в дискриминации:

Иэн Маккеллен обвинил Голливуд в дискриминации: "Половина Голливуда — геи, но в фильмах геев не существует"

Чем больше всего любит заниматься Кейт Миддлтон с детьми?

Чем больше всего любит заниматься Кейт Миддлтон с детьми?

Новости политики
еще новости
Показали силу: Четыре российские МБР долетели из Белого моря до Камчатки

Показали силу: Четыре российские МБР долетели из Белого моря до Камчатки

Резкое заявление: украинский депутат пригрозил

Резкое заявление: украинский депутат пригрозил "сжечь трибуну" Верховной Рады

"Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО

Владимир Гройсман назвал главное условие для беспрепятственной работы Антикоррупционного суда в Украине

Владимир Гройсман назвал главное условие для беспрепятственной работы Антикоррупционного суда в Украине

Новости экономики
еще новости
МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Украинцев ждут валютные нововведения

Украинцев ждут валютные нововведения

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Новости общества
еще новости
Подчиняться не намерены: Порошенко дождался открытого бунта украинских военнослужащих

Подчиняться не намерены: Порошенко дождался открытого бунта украинских военнослужащих

Зарубежный мультфильм уступит дату премьеры в кинотеатрах отечественному «Садко»

Зарубежный мультфильм уступит дату премьеры в кинотеатрах отечественному «Садко»

В Центральном академическом театре Российской Армии прошел юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня образования Главного управления кадров Минобороны России

В Центральном академическом театре Российской Армии прошел юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня образования Главного управления кадров Минобороны России

Представители военного ведомства Республики Беларусь посетили Вольский филиал Военной академии МТО с рабочим визитом

Представители военного ведомства Республики Беларусь посетили Вольский филиал Военной академии МТО с рабочим визитом

Происшествия
еще новости
В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Новости Украины
еще новости
Российский генерал об «ЛДНР»: «Их разгром ВСУ вопрос времени»

Российский генерал об «ЛДНР»: «Их разгром ВСУ вопрос времени»

В курортной зоне Одессы нашли шесть авиабомб времен Второй мировой войны

В курортной зоне Одессы нашли шесть авиабомб времен Второй мировой войны

Обыски в порту «Южный»: НАБУ назвало причины

Обыски в порту «Южный»: НАБУ назвало причины

«Мы не будем терпеть»: в США сделали жесткое предупреждение России

«Мы не будем терпеть»: в США сделали жесткое предупреждение России

Мировые новости
еще новости
Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину

Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину

Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновой

Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновой

Гepмaния и другие страны Европейского союза ищут cпocoб cпaceния “Иpaнcкoй cдeлки”

Гepмaния и другие страны Европейского союза ищут cпocoб cпaceния “Иpaнcкoй cдeлки”

Российские туристы предприняли наглую попытку обворовать элитную гостиницу в Турции (ВИДЕО)

Российские туристы предприняли наглую попытку обворовать элитную гостиницу в Турции (ВИДЕО)




Лента новостей
В Сети высмеяли решение Порошенко о создании морской пехоты - 03:56 В Сети высмеяли решение Порошенко о создании морской пехоты"Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО - 03:35 Испанский суд оштрафовал футболиста Фалькао на €9 млн за неуплату налогов - 03:06 Испанский суд оштрафовал футболиста Фалькао на €9 млн за неуплату налогов«Калашников» показал испытания пистолета-пулемёта «Витязь» (ВИДЕО) - 03:02 «Калашников» показал испытания пистолета-пулемёта «Витязь» (ВИДЕО)Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновой - 02:28 Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновойКристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall In Line - 02:21 Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall In LineПорошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле - 02:03 Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговлеЗарубежный мультфильм уступит дату премьеры в кинотеатрах отечественному «Садко» - 01:56 Зарубежный мультфильм уступит дату премьеры в кинотеатрах отечественному «Садко»В Центральном академическом театре Российской Армии прошел юбилейный вечер, посвященный 100-летию - 01:42 В Центральном академическом театре Российской Армии прошел юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня образования Главного управления кадров Минобороны РоссииВ высотной новостройке в Новой Москве произошел пожар - 01:41 В высотной новостройке в Новой Москве произошел пожарСоциальные сети и их возможности - 01:09 Социальные сети и их возможностиГepмaния и другие страны Европейского союза ищут cпocoб cпaceния “Иpaнcкoй cдeлки” - 01:07 Гepмaния и другие страны Европейского союза ищут cпocoб cпaceния “Иpaнcкoй cдeлки”Иэн Маккеллен обвинил Голливуд в дискриминации: "Половина Голливуда — геи, но в фильмах геев не - 01:06 Иэн Маккеллен обвинил Голливуд в дискриминации: "Уйпешт" в десятый раз в истории завоевал Кубок Венгрии по футболу - 00:55
Последние новости
В больницах Перми остались трое пострадавших от взрыва - 08:35 В больницах Перми остались трое пострадавших от взрыва Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину - 08:28 Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину Украинские морпехи, отказавшиеся надевать береты нового цвета, уволены в запас - 08:22 Украинские морпехи, отказавшиеся надевать береты нового цвета, уволены в запас Показали силу: Четыре российские МБР долетели из Белого моря до Камчатки - 08:14 Показали силу: Четыре российские МБР долетели из Белого моря до Камчатки Мемория. Алексей Саврасов - 08:13 Мемория. Алексей Саврасов Топ-менеджеры «Русала» подали в отставку - 08:13 Топ-менеджеры «Русала» подали в отставку Подчиняться не намерены: Порошенко дождался открытого бунта украинских военнослужащих - 08:00 Подчиняться не намерены: Порошенко дождался открытого бунта украинских военнослужащих Андрей Черкасов вспоминает свои школьные годы - 08:00 Андрей Черкасов вспоминает свои школьные годы Овечкин нарушил примету и притронулся к трофею за победу в конференции НХЛ - 07:56 Овечкин нарушил примету и притронулся к трофею за победу в конференции НХЛ Конгресс США поддержал план создания нового ядерного оружия - 07:49 Конгресс США поддержал план создания нового ядерного оружия Резкое заявление: украинский депутат пригрозил "сжечь трибуну" Верховной Рады - 07:35 Резкое заявление: украинский депутат пригрозил Илон Маск обозначил срок появления бюджетной версии Model 3 - 07:21 Илон Маск обозначил срок появления бюджетной версии Model 3 При взрыве в Багдаде погибли семь человек - 06:49 При взрыве в Багдаде погибли семь человек
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"