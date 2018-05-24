В Центральном академическом театре Российской Армии прошел юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня образования Главного управления кадров Минобороны России

Поздравление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу коллективу Главного управления кадров Минобороны России передал статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков в ходе торжественного вечера, посвященного 100-летию со дня его образования.

«Постоянно творческий поиск, высокое мастерство и бережное хранение традиций, способствует укреплению офицерского корпуса России, создают условия и определяют пути эффективного развития системы комплектования военнослужащих по контракту. Уверен, что и впредь ваша работа будет отличаться высоким профессионализмом, являться эталоном качества при выполнению поставленных задач. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе по кадровому обеспечению Вооруженных Сил на благо процветания нашей России», - сказал статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

Юбилейный вечер прошел в Центральном академическом театре Российской Армии. На сцене выступили: легендарный ансамбль песни и пляски имени Александрова, народные артисты СССР, РСФСР и РФ Василий Лановой, Алина Покровская, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, заслуженная артистка РФ Зара, российский музыкант и исполнитель Александр Ягья и другие. Торжественное собрание вели Илона Броневицкая и Сергей Смирнов.

Кадровые органы существуют столько же, сколько и воинские формирования. За эти годы они прошли героический путь. Их кропотливая работа и сегодня имеет для армии большое значение, ее роль с каждым днем становится все значительнее.