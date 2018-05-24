В Еврокомиссии назвали администрацию Трампа "настоящей проблемой" для ЕС

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал новую администрацию США "настоящей проблемой" для Евросоюза."Это первая администрация (США – ред.), которая считает, что в американских интересах иметь разделенную Европу, а не единую. Это представляет реальную проблему для Европы", — приводит заявление Тиммерманса информационный ресурс EurActiv.По словам первого зампреда исполнительной коллегии ЕС, "теперь, похоже, с другой стороны есть стена, которая также опускается". "Некоторые вещи в трансатлантических отношениях, которые, как мы думали, никогда не изменятся, оспариваются — вопросы торговли и безопасности", — сказал Тиммерманс.Председатель Европейского совета Дональд Туск, являющийся твердым приверженцем трансатлантического партнерства, ранее заявил, что Европа должна быть благодарна президенту США Дональду Трампу за то, что вследствие его политики европейцы избавились от всех иллюзий, теперь нужно быть готовыми к сценариям, когда ЕС придется действовать самостоятельно.США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.