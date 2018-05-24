В Одессе зарезали мужчину

В Одессе в результате конфликта зарезали мужчину. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает пресс-служба областной полиции.

Во время разговора между мужчинами возникла словесная перепалка, а затем и драка, в ходе которой злоумышленник вытащил из кармана нож и нанес жертве удары в грудь. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Пострадавший скончался в карете скорой помощи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Задержанный сразу же признался в содеянном. По его словам, причиной конфликта якобы стала давняя обида на потерпевшего за клевету.

По данному факту начато уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали. Досудебное следствие продолжается.

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