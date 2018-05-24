В ответ на санкции в России могут заблокировать Booking.com

Минкульт России поручил подведомственному Ростуризму рассмотреть предложение по запрету работы в России голландской компании Booking.com. Об этом говорится в письме министерства, с которым ознакомилось издание «Турпром».

Поручение было дано после обращения руководителя туроператора «Свой туристический сервис» («СвойТС») Сергея Войтовича.

Он пояснял: «Когда мы стали приходить в небольшие гостиницы, нам говорили: мы не очень заинтересованы в российских туроператорах, так как у нас есть Booking.com. И такая ситуация почти везде — группы и деловых туристов гостиницы еще готовы принимать, но индивидуальные бронирования отданы "Букингу"».

В пресс-службе Ростуризма сообщили РБК, что ведомство должно сформулировать свою позицию по блокировке Booking.com до 4 июня.

Блокировка рассматривается как один из ответов на западные санкции.