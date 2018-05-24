В Совфеде ответили на заявление депутата Верховной Рады по Крымскому мосту

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и все, что построено в Крыму, то есть, по его мнению, на украинской территории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«И слава богу, что он есть», — заявил депутат в заключении обсуждения темы.

В Совфеде прокомментировали эту позицию.

«Это все от бессилия. Украинские политики никак не могут повлиять на ситуацию с Крымским мостом. А Крым в составе Российской Федерации навсегда, это воля крымчан», — заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявлял, что Крымский мост следует уничтожить, как и всю «вражескую инфраструктуру».