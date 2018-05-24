В Запорожье вандалы осквернили мемориальную доску бойцам АТО

В Запорожье вновь облили краской мемориальную доску в честь 11 погибших на Донбассе военных, которая установлена на улице Добровольческих батальонов.

Отмечается, что доску, на которой перечислены имена погибших воинов, облили черной краской.

Ветеран АТО, депутат городского совета Вячеслав Зайцев отметил: «Уже дважды на эту доску нападали, обливают краской черной. Приходится отчищать доску и красить стены.»

В то же время, в пресс-службе полиции Запорожья сообщили, что к ним пока не поступали обращения по факту надругательства над мемориальной доской.

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