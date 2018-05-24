ВВС заявила, что Порошенко встретился с Трампом «за деньги»

Британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на собственные источники заявила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере от 400 до 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между главой Украины Петром Порошенко и американским лидером Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Источники отмечают, что оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Порошенко. По данным, Коэн не был зарегистрирован в качестве лоббиста, представляющего интересы Украины, как этого требует американское законодательство.

Напомним, встреча двух президентов состоялась в Белом доме в июне прошлого года. Вскоре после того, как украинский президент вернулся домой, в Украине было закрыто расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта.

При этом BBC отдельно подчеркивает, что не имеет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты.

В то же время, в администрации президента Украины потребовали опровержения данной информации. В пресс-службе президента отмечают: «Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украино-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США».