Законы, вступающие в силу 24 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2018 года № 573 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Скорректированы Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ

В частности, установлено, что Росгвардия утверждает формы лицензий и разрешений, предусмотренных Федеральным законом «Об оружии», за исключением лицензий, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности.

Кроме того, внесены изменения в порядок хранения оружия и патронов. Так, установлено, что объемы хранения патронов в заводских упаковках, сейфах или металлических шкафах определяются комиссией, образуемой в установленном порядке, исходя из требований противопожарной безопасности.

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