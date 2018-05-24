Зарубежный мультфильм уступит дату премьеры в кинотеатрах отечественному «Садко»

Чиновники могут отложить премьеру зарубежного мультфильма «Распрекрасный принц» в пользу отечественного «Садко» по рекомендации экспертного совета при Министерстве культуры.

Напомним, с 2016 года, при выдаче удостоверений, разрешающих прокат картины в российских кинотеатрах, чиновникам предоставили право выбирать дату премьеры.

Обычно указывается то число, которое удобно прокатчику, однако если в это же время выходит отечественная картина, то предпочтение отдаётся ей. Кроме этого, учитывается дата подачи заявления на получение удостоверения, кто подал раньше, тот получает приоритет в выборе даты премьеры.

В случае с «Садко» сыграли оба условия.

Компания «Вольга» планировала премьеру зарубежного мультфильма 24 мая, однако теперь, есть риск того, что премьера состоится не раньше конца июня.