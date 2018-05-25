Боевики обустраивают позиции перед рухнувшим мостом в ОРЛО

Боевики «ЛНР» заблокировали дорогу перед рухнувшим Штеровским мостом мешками с песком.

Наблюдатели СММ ОБСЕ написали в своем отчете о том, что дорога заблокирована полицейской машиной и песком. Кроме того, место охраняют 20 вооруженных боевиков. В миссии отметили: «Наблюдатели уточняли сообщения об обрушении моста и ранении мирных жителей 22 мая на южной окраине н. п. Ивановка (неподконтрольный правительству, 46 км к юго-востоку от Луганска). Наблюдатели видели, что автодорога Н21 между Ивановкой и н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, неподконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска) была заблокирована автомобилем полиции и мешками с песком, и приблизились к мосту пешком. Члены команды Миссии видели, что мост обрушился, а также заметили там около 20 вооруженных членов незаконных формирований, некоторые из которых убирали обломки с разрушенного моста».