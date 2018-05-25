Французский президент движения предприятий Пьер Гааз сделал необычный презент российскому президенту Владимиру Путину.

Так, со словами «я бы хотел вам подарить вот этот сувенир», он преподнес Путин маленькую фигурку синего петуха. При этом в беседу Путина и Гааза вмешался администратор встречи, глава РСПП Александр Шохин, который «отличился» наблюдательностью, напомнив, что у российского и французского флагов одинаковые цвета, поэтому бизнесмену стоит в следующий раз нанести соответствующий триколор на сувенир. На это лидер страны-оккупанта добавил, что тогда можно на фигурку добавить и двуглавого орла. Шохин добавил: «Промежуточный вариант — двуглавый петух».

Embedded video for «Двуглавый петух»: французский бизнесмен сделал Путину забавный подарок

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