«Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»

В последние недели оккупированная Горловка стала самой горячей точкой на Донбассе.
Так, ежедневно местные жители ежедневно сообщают в соцсети о мощных обстрелах в разных районах города. Сегодня вечером горловчане отмечают:
«Горловка. Очень хорошо слышно в Калиновке — на севере минут 40 бахи: бум, Бах, бум. 19:02».
«19:55. Большая Гольма — обстрел из стрелкового и минометов».
«20:05. Гремит со стороны Дружбы-Майорска».
«Калиновка — громко. 20:09».
«20.15. Горловка. Мощные прилеты в стороне Зайцево».
«20.25. Сторона 6/7 тоже воюет».
«20:40. Зайцево — обстрел из минометов».
«20.40. Сторона Курдюмовки активна».
«20–40. Калиновка все есть (то есть, работают все калибры). Слушаем монотонное буханье. Гольмовское. Очень громко».
«20:50. Зайцево — Майорск: артдуэль».
«20:56. 120-мм минометы в Зайцево».
«21.59. Горловка. На севере громко».
«22.06. Горловка. Север, северо-восток — очень шумно».
«20.20. Горловка. Северо-восток. Идет артдуэль».
«22:00. Север Горловки и плацдарм под обстрелом минометов 82 и 120 мм».