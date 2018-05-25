«Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»

Показать меню
Актуально
Украинцев ждут валютные нововведения - 04:14 Украинцев ждут валютные нововведения Траты Канады на кампании в соцсетях превысили расходы на телерекламу - 05:00 Траты Канады на кампании в соцсетях превысили расходы на телерекламу Инстаграм добавил новую полезную функцию - 05:06 Инстаграм добавил новую полезную функцию В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка - 05:27 В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка Хитрый ход России: Сергей Лавров не появился на G20 - 05:42 Хитрый ход России: Сергей Лавров не появился на G20 Израиль назвал авиаудары по сектору Газа ответом на прорыв границы - 06:42 Израиль назвал авиаудары по сектору Газа ответом на прорыв границы Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над Бразилией - 06:42 Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над Бразилией В Киеве рассказали, почему Крымский мост принадлежит Украине (ВИДЕО) - 07:06 В Киеве рассказали, почему Крымский мост принадлежит Украине (ВИДЕО) Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков - 07:13 Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем - 07:34 Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау проведён масштабный авиационный фестиваль «Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная - 08:03 «Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атаки Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита» - 08:13 Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита» Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова - 08:28 Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное - 08:48 Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" - 08:49 Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО) - 09:00 Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО) Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего - 09:14 Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего террориста
» » «Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»

«Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»


Добавлено: 25 май 2018 в 02:35, Категория: Украина
«Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»

В последние недели оккупированная Горловка стала самой горячей точкой на Донбассе.

Так, ежедневно местные жители ежедневно сообщают в соцсети о мощных обстрелах в разных районах города. Сегодня вечером горловчане отмечают:

«Горловка. Очень хорошо слышно в Калиновке — на севере минут 40 бахи: бум, Бах, бум. 19:02».

«19:55. Большая Гольма — обстрел из стрелкового и минометов».

«20:05. Гремит со стороны Дружбы-Майорска».

«Калиновка — громко. 20:09».

«20.15. Горловка. Мощные прилеты в стороне Зайцево».

«20.25. Сторона 6/7 тоже воюет».

«20:40. Зайцево — обстрел из минометов».

«20.40. Сторона Курдюмовки активна».

«20–40. Калиновка все есть (то есть, работают все калибры). Слушаем монотонное буханье. Гольмовское. Очень громко».

«20:50. Зайцево — Майорск: артдуэль».

«20:56. 120-мм минометы в Зайцево».

«21.59. Горловка. На севере громко».

«22.06. Горловка. Север, северо-восток — очень шумно».

«20.20. Горловка. Северо-восток. Идет артдуэль».

«22:00. Север Горловки и плацдарм под обстрелом минометов 82 и 120 мм».


Материалы по теме:

«Гремит отовсюду». Из Горловки начат мощный обстрел
В Горловке местные жители сообщают о мощном взрыве
Горловка несколько часов под мощнейшим обстрелом, в городе пожары, у Светлодарской ТЭС взорвались артиллерийские позиции ВСУ
Бои у Счастья и в Песках, Горловка под огнем ВСУ
Добавлено: 25 май 2018 в 02:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Пентагон не подтвердил сообщения об атаке позиций сирийской армии

Пентагон не подтвердил сообщения об атаке позиций сирийской армии

При взрыве в Багдаде погибли семь человек

При взрыве в Багдаде погибли семь человек

Финансовая доступность в цифровом формате

Финансовая доступность в цифровом формате

Илон Маск обозначил срок появления бюджетной версии Model 3

Илон Маск обозначил срок появления бюджетной версии Model 3

Новости России
еще новости
Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Топилин выступил за отмену обязательной накопительной пенсионной системы

Топилин выступил за отмену обязательной накопительной пенсионной системы

Иванов предложил запретить контактные зоопарки

Иванов предложил запретить контактные зоопарки

Кудрин подчеркнул важность запуска экономического роста в России

Кудрин подчеркнул важность запуска экономического роста в России

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ким Кардашьян отметила четвертую годовщину свадьбы с Канье Уэстом и показала ранее неизвестное фото

Ким Кардашьян отметила четвертую годовщину свадьбы с Канье Уэстом и показала ранее неизвестное фото

Накануне свадьбы у принца Гарри был трудный телефонный разговор с его бывшей девушкой Челси Дэви

Накануне свадьбы у принца Гарри был трудный телефонный разговор с его бывшей девушкой Челси Дэви

Роскошь и нуар: Дженнифер Лопес представила клип на песню Dinero

Роскошь и нуар: Дженнифер Лопес представила клип на песню Dinero

Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в харассменте

Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в харассменте

Новости политики
еще новости
Путин извинился перед инвесторами так, что смеялись все

Путин извинился перед инвесторами так, что смеялись все

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о борьбе с коррупцией в Украине

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о борьбе с коррупцией в Украине

Трамп отказался от намеченной встречи с Ким Чен Ыном

Трамп отказался от намеченной встречи с Ким Чен Ыном

Путин будет давить на Макрона, - эксперт

Путин будет давить на Макрона, - эксперт

Новости экономики
еще новости
МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Украинцев ждут валютные нововведения

Украинцев ждут валютные нововведения

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Новости общества
еще новости
Военно-патриотические движения «Юнармия» и «Жас сарбаз» подписали меморандум в Казахстане

Военно-патриотические движения «Юнармия» и «Жас сарбаз» подписали меморандум в Казахстане

Украина испортила репутацию европейцам, а расплатится за это с

Украина испортила репутацию европейцам, а расплатится за это с "Газпромом" Европа

Николай Валуев рассказал об обнаруженной у него опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал об обнаруженной у него опухоли головного мозга

Для нахимовцев Петербурга прозвучал Последний звонок

Для нахимовцев Петербурга прозвучал Последний звонок

Происшествия
еще новости
В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Новости Украины
еще новости
«Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»

«Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»

Ракицкий покинул расположение сборной Украины

Ракицкий покинул расположение сборной Украины

В Одессе зарезали мужчину

В Одессе зарезали мужчину

Из России на Донбасс активно поступает военная техника

Из России на Донбасс активно поступает военная техника

Мировые новости
еще новости
Палеонтологи назвали новых жертв

Палеонтологи назвали новых жертв "астероида-убийцы" динозавров

Пророссийские боевики готовятся к наступлению на Донбассе

Пророссийские боевики готовятся к наступлению на Донбассе

Названо средство от преждевременной смерти

Названо средство от преждевременной смерти

Палата представителей США поддержала план создания нового ядерного оружия

Палата представителей США поддержала план создания нового ядерного оружия




Лента новостей
Трамп повысит до 25% пошлину на импорт автомобилей - 01:02 Трамп повысит до 25% пошлину на импорт автомобилейЧетырехдоменные ионные каналы впервые обнаружены у одноклеточных - 01:01 Четырехдоменные ионные каналы впервые обнаружены у одноклеточныхПесков пообещал «прямую линию» с Путиным до ЧМ-2018 - 01:01 Песков пообещал «прямую линию» с Путиным до ЧМ-2018СМИ узнали о новом ударе коалиции США по позициям армии Асада - 01:01 СМИ узнали о новом ударе коалиции США по позициям армии АсадаИран предъявил Европе ультиматум из шести пунктов - 01:01 Иран предъявил Европе ультиматум из шести пунктовРоскошь и нуар: Дженнифер Лопес представила клип на песню Dinero - 00:56 Роскошь и нуар: Дженнифер Лопес представила клип на песню DineroFacebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламы - 00:42 Facebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламыТысяче болельщиков «Ливерпуля» отменили рейсы в Киев - 00:42 Тысяче болельщиков «Ливерпуля» отменили рейсы в КиевКоллекционная медаль «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России»: Памятный подарок для - 00:39 Коллекционная медаль «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России»: Памятный подарок для футбольных фанов.За что отвечает ГОСТ ISO 50001? - 00:31 За что отвечает ГОСТ ISO 50001?Профессиональная домашняя система караоке - 00:29 Профессиональная домашняя система караокеКадыров высмеял Порошенко из-за санкций против России - 00:00 Кадыров высмеял Порошенко из-за санкций против РоссииПутин: Иранскую ядерную сделку нужно сохранить - 23:35 Путин: Иранскую ядерную сделку нужно сохранить«Белка пришла»: Порошенко рассказал о «страхе» военных Донбасса перед «Джавелинами» - 23:28 «Белка пришла»: Порошенко рассказал о «страхе» военных Донбасса перед «Джавелинами»
Последние новости
Аргентинский теннисист Кикер признан виновным в участии в договорных матчах - 04:00 Аргентинский теннисист Кикер признан виновным в участии в договорных матчах Путин извинился перед инвесторами так, что смеялись все - 03:57 Путин извинился перед инвесторами так, что смеялись все Ким Кардашьян отметила четвертую годовщину свадьбы с Канье Уэстом и показала ранее неизвестное фото - 03:35 Ким Кардашьян отметила четвертую годовщину свадьбы с Канье Уэстом и показала ранее неизвестное фото Сирия: истребители США подставились под С-400 и потеряли преимущество перед самолётами ВКС РФ - 03:28 Сирия: истребители США подставились под С-400 и потеряли преимущество перед самолётами ВКС РФ Пхеньян заявил о полном разрушении ядерного полигона - 03:21 Пхеньян заявил о полном разрушении ядерного полигона Военно-патриотические движения «Юнармия» и «Жас сарбаз» подписали меморандум в Казахстане - 03:00 Военно-патриотические движения «Юнармия» и «Жас сарбаз» подписали меморандум в Казахстане Фотошпионы рассказали про интерьер Hyundai Lafesta  - 02:42 Фотошпионы рассказали про интерьер Hyundai Lafesta  «Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах» - 02:35 «Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах» Накануне свадьбы у принца Гарри был трудный телефонный разговор с его бывшей девушкой Челси Дэви - 02:35 Накануне свадьбы у принца Гарри был трудный телефонный разговор с его бывшей девушкой Челси Дэви Палеонтологи назвали новых жертв "астероида-убийцы" динозавров - 02:21 Палеонтологи назвали новых жертв СМИ: Вайнштейн явится в полицию Нью-Йорка - 02:14 СМИ: Вайнштейн явится в полицию Нью-Йорка Хулиганы напали на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве перед финалом Лиги чемпионов - 02:00 Хулиганы напали на болельщиков Путин извинился за опоздание шуткой о работе президентов - 01:14 Путин извинился за опоздание шуткой о работе президентов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"