«Идет артдуэль»: жители Горловки сообщают в соцсети о «мощных прилетах»

В последние недели оккупированная Горловка стала самой горячей точкой на Донбассе.

Так, ежедневно местные жители ежедневно сообщают в соцсети о мощных обстрелах в разных районах города. Сегодня вечером горловчане отмечают:

«Горловка. Очень хорошо слышно в Калиновке — на севере минут 40 бахи: бум, Бах, бум. 19:02».

«19:55. Большая Гольма — обстрел из стрелкового и минометов».

«20:05. Гремит со стороны Дружбы-Майорска».

«Калиновка — громко. 20:09».

«20.15. Горловка. Мощные прилеты в стороне Зайцево».

«20.25. Сторона 6/7 тоже воюет».

«20:40. Зайцево — обстрел из минометов».

«20.40. Сторона Курдюмовки активна».

«20–40. Калиновка все есть (то есть, работают все калибры). Слушаем монотонное буханье. Гольмовское. Очень громко».

«20:50. Зайцево — Майорск: артдуэль».

«20:56. 120-мм минометы в Зайцево».

«21.59. Горловка. На севере громко».

«22.06. Горловка. Север, северо-восток — очень шумно».

«20.20. Горловка. Северо-восток. Идет артдуэль».

«22:00. Север Горловки и плацдарм под обстрелом минометов 82 и 120 мм».