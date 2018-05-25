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» » Леонид Слуцкий назвал отмену саммита КНДР и США деструктивным шагом

Леонид Слуцкий назвал отмену саммита КНДР и США деструктивным шагом


Добавлено: 25 май 2018 в 16:21, Категория: Политика
Леонид Слуцкий назвал отмену саммита КНДР и США деструктивным шагом

Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам сегодня заявил журналистам.
 
Первый в истории саммит США - КНДР должен был состояться 12 июня в Сингапуре. На нем, как ожидалось, должны были обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Но сегодня президент США Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в этой встрече. Текст послания Трампа Ким Чен Ыну обнародовала пресс-служба Белого дома.
 
– К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в ходе Вашего недавнего заявления, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу. Следовательно, пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб остальному миру, не состоится, – говорится в послании.
 
По мнению Леонида Слуцкого, ответственность за срыв саммита лежит в большей степени на Вашингтоне. Депутат назвал решение Белого дома деструктивным шагом.
 
– Особенно на фоне действий Пхеньяна по ликвидации полигона для ядерных испытаний Пхунгери. И это решение президента Трампа может вызвать только глубокое сожаление, – сказал Слуцкий.
 
Сегодня северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР полностью демонтировала ядерный полигон в Пхунгери. Согласно его информации, в ходе ликвидации полигона не было зафиксировано утечек радиации. Пхунгери является одним из ключевых для ядерной программы КНДР объектов. В период 2006-2017 годах там были проведены шесть испытаний, включая термоядерную бомбу.
 
Но даже этот шаг не стал шагом сближения с американским лидером. По мнению Слуцкого, отменив саммит, США могут спровоцировать новый виток напряженности на Корейском полуострове, что «ставит под угрозу безопасность не только в регионе, но и в мире в целом».
 
– Все это говорит о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном разрешении ситуации и, очевидно, конечная цель американской политики в отношении КНДР – смена режима. США в данном контексте интересует только собственное влияние, которого они последовательно добиваются путем создания и поддержки локальных конфликтов, а также построения однополярного мира на крови, – подытожил Слуцкий.

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Добавлено: 25 май 2018 в 16:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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