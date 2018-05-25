В пятницу, 25 мая, в результате обстрела на Донбассе погиб боец Правого сектора с позывным «Хитрый».Об этом говорится в сообщении 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса Правый сектор.

Отмечается, что 22-летний боец первой отдельной штормовой роты ДУК ПС погиб вследствие вражеского артиллерийского обстрела.

Побратимы отметили, что «Хитрый» был одним из тех, кого всегда ставили в пример бойцам, кем гордились и на кого равнялись. Он стремился улучшать знания в тактике и медицине, а также проходил международные курсы. На молодого бойца всегда рассчитывали.

«Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец — доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы», — говорится в сообщении.