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На Донбассе погиб боец «Правого сектора» с позывным «Хитрый»


Добавлено: 25 май 2018 в 20:21, Категория: Украина

В пятницу, 25 мая, в результате обстрела на Донбассе погиб боец Правого сектора с позывным «Хитрый».Об этом говорится в сообщении 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса Правый сектор.

Отмечается, что 22-летний боец первой отдельной штормовой роты ДУК ПС погиб вследствие вражеского артиллерийского обстрела.

Побратимы отметили, что «Хитрый» был одним из тех, кого всегда ставили в пример бойцам, кем гордились и на кого равнялись. Он стремился улучшать знания в тактике и медицине, а также проходил международные курсы. На молодого бойца всегда рассчитывали.

«Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец — доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы», — говорится в сообщении.

На Донбассе погиб боец «Правого сектора» с позывным «Хитрый»


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Добавлено: 25 май 2018 в 20:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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