ОБСЕ обвинила боевиков в проведении стрельб в зоне безопасности

Показать меню
Актуально
Эмбер Херд и Вито Шнабель подогрели слухи о своем романе: звезд застали за - 17:27 Эмбер Херд и Вито Шнабель подогрели слухи о своем романе: звезд застали за поцелуями Путин и Туадера обсудят способы урегулирования кризиса в ЦАР - 17:41 Путин и Туадера обсудят способы урегулирования кризиса в ЦАР В ЛДПР призывают разорвать базовый договор об отношениях с Украиной - 17:49 В ЛДПР призывают разорвать базовый договор об отношениях с Украиной ЕСПЧ присудил россиянам 2 млрд евро компенсаций за 20 лет - 17:55 ЕСПЧ присудил россиянам 2 млрд евро компенсаций за 20 лет Из УК РФ решили убрать «предпринимательские» статьи - 17:55 Из УК РФ решили убрать «предпринимательские» статьи Порошенко сменил название ВДВ и цвет беретов морпехам - 17:55 Порошенко сменил название ВДВ и цвет беретов морпехам Генсек ФИФА выступила в защиту Оюба Титиева - 17:56 Генсек ФИФА выступила в защиту Оюба Титиева Родственники пассажиров сбитого «Боинга» написали открытое письмо перед ЧМ-2018 - 17:56 Родственники пассажиров сбитого «Боинга» написали открытое письмо перед ЧМ-2018 Житель Кургана предстанет перед судом за призывы к массовым беспорядкам через - 17:56 Житель Кургана предстанет перед судом за призывы к массовым беспорядкам через Telegram Украина откажется от ВДВ - 18:00 Украина откажется от ВДВ Ушаков назвал условия подписания мирного договора РФ с Японией - 18:02 Ушаков назвал условия подписания мирного договора РФ с Японией "Северсталь" занимает последнее место в рейтинге КХЛ среди действующих - 18:21 Теракт ИГИЛ в Киеве: СБУ назвала это фейком - 18:27 Теракт ИГИЛ в Киеве: СБУ назвала это фейком Евросоюз решил помирить Москву и Киев - 18:28 Евросоюз решил помирить Москву и Киев Skoda Kodiaq локального производства представлена в дилерских центрах - 18:41 Skoda Kodiaq локального производства представлена в дилерских центрах В Екатеринбурге проходит всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски ВС - 18:49 В Екатеринбурге проходит всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски ВС РФ Гройсман поссорился с Данилюком на заседании Кабмина - 18:55 Гройсман поссорился с Данилюком на заседании Кабмина
» » ОБСЕ обвинила боевиков в проведении стрельб в зоне безопасности

ОБСЕ обвинила боевиков в проведении стрельб в зоне безопасности


Добавлено: 25 май 2018 в 13:35, Категория: Украина
ОБСЕ обвинила боевиков в проведении стрельб в зоне безопасности

Боевики «ДНР» проводили военные учения в зоне безопасности в Донецкой области.

Так, наблюдатели СММ ОБСЕ отмечают, что члены патруля зафиксировали в оккупированной Новоселовке 13 взрывов неопределенного происхождения. Взрывы были оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности.

В миссии напомнили, что подобные учения нарушают решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете на проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности.

Также, огневая активность продолжается на участке разведения военных сил и средств вблизи Станицы Луганской.


Материалы по теме:

Боевики отрабатывают на учениях наступательные действия
Боевики «ЛНР» провели учения со стрельбой в жилой зоне Луганска, — ОБСЕ
В ОБСЕ сообщили о непонятных взрывах в «ЛНР»
ОБСЕ: в зоне безопасности Донбасса зафиксированы два украинских «Урагана»
Добавлено: 25 май 2018 в 13:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Путин будет давить на Макрона, - эксперт

Путин будет давить на Макрона, - эксперт

ВАЖНО: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном и угрожает ядерным оружием (ДОКУМЕНТ)

ВАЖНО: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном и угрожает ядерным оружием (ДОКУМЕНТ)

Дмитрий и Ольга Дмитренко готовятся к крещению дочери

Дмитрий и Ольга Дмитренко готовятся к крещению дочери

Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Новости России
еще новости
Частные компании разрабатывают госмессенджер для чиновников — Жаров

Частные компании разрабатывают госмессенджер для чиновников — Жаров

На ПМЭФ Полтавченко подписал три соглашения о развитии «Пулково»

На ПМЭФ Полтавченко подписал три соглашения о развитии «Пулково»

Столичных водителей без ОСАГО начнут искать по специальной базе

Столичных водителей без ОСАГО начнут искать по специальной базе

Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Путин поручил Рогозину укрепить команду «Роскосмоса»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Документальный фильм «Пусть мир услышит!» продемонстрировали в Ельцин-центре

Документальный фильм «Пусть мир услышит!» продемонстрировали в Ельцин-центре

Обвиненный в изнасиловании Харви Вайнштейн сдался полиции

Обвиненный в изнасиловании Харви Вайнштейн сдался полиции

Приемный сын Вуди Аллена встал на защиту отца

Приемный сын Вуди Аллена встал на защиту отца

Ольга Рапунцель опровергла слухи, которые о ее семье распускают хейтеры

Ольга Рапунцель опровергла слухи, которые о ее семье распускают хейтеры

Новости политики
еще новости
Леонид Слуцкий назвал отмену саммита КНДР и США деструктивным шагом

Леонид Слуцкий назвал отмену саммита КНДР и США деструктивным шагом

«Ошеломляющие результаты»: Как эксперимент по раздельному обучению детей изменил школу

«Ошеломляющие результаты»: Как эксперимент по раздельному обучению детей изменил школу

Зачем Меркель, Моди, Макрон и Абэ дружно приехали к Путину

Зачем Меркель, Моди, Макрон и Абэ дружно приехали к Путину

Олег Дерипаска покинул совет директоров

Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала"

Новости экономики
еще новости
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Новости общества
еще новости
Последний звонок прозвенел для более 1,4 тыс. выпускников довузовских военных учебных заведений по всей стране

Последний звонок прозвенел для более 1,4 тыс. выпускников довузовских военных учебных заведений по всей стране

В Озерске замечена инопланетная аномалия – очевидцы  

В Озерске замечена инопланетная аномалия – очевидцы  

В Екатеринбурге на базе крупнейшего в стране пункта отбора на военную службу по контракту состоится учебно-методический сбор

В Екатеринбурге на базе крупнейшего в стране пункта отбора на военную службу по контракту состоится учебно-методический сбор

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы детей из социально-реабилитационного центра в Махачкале

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы детей из социально-реабилитационного центра в Махачкале

Происшествия
еще новости
В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Новости Украины
еще новости
В Кабмине озвучили сроки выхода Украины из кризиса

В Кабмине озвучили сроки выхода Украины из кризиса

ОБСЕ обвинила боевиков в проведении стрельб в зоне безопасности

ОБСЕ обвинила боевиков в проведении стрельб в зоне безопасности

Порошенко пообещал увеличить число ПТРК «Стугна» в районе ООС

Порошенко пообещал увеличить число ПТРК «Стугна» в районе ООС

Слава Бобуленский: в сети показали фото идеального кандидата в президенты Украины

Слава Бобуленский: в сети показали фото идеального кандидата в президенты Украины

Мировые новости
еще новости
В Израиле заявили о риске эскалации конфликта с Ираном

В Израиле заявили о риске эскалации конфликта с Ираном

Нападение на Стерненка: полиция подтвердила слова активиста

Нападение на Стерненка: полиция подтвердила слова активиста

Палеонтологи назвали новых жертв

Палеонтологи назвали новых жертв "астероида-убийцы" динозавров

Пророссийские боевики готовятся к наступлению на Донбассе

Пророссийские боевики готовятся к наступлению на Донбассе




Лента новостей
Харви Вайнштейн сдался полиции - 15:35 Харви Вайнштейн сдался полицииГлава Минтруда поддержал предложение о корпоративных пенсиях - 15:28 Глава Минтруда поддержал предложение о корпоративных пенсияхПочти все опрошенные россияне рады Крымскому мосту - 15:28 Почти все опрошенные россияне рады Крымскому мостуХарви Вайнштейн арестован - 15:28 Харви Вайнштейн арестованИсследователи вычислили офицера «Ориона» из дела о гибели MH17 - 15:28 Исследователи вычислили офицера «Ориона» из дела о гибели MH17Приемный сын Вуди Аллена встал на защиту отца - 15:28 Приемный сын Вуди Аллена встал на защиту отцаПутин раскрыл интимную тайну мировой экономики - 15:28 Путин раскрыл интимную тайну мировой экономикиОльга Рапунцель опровергла слухи, которые о ее семье распускают хейтеры - 15:14 Ольга Рапунцель опровергла слухи, которые о ее семье распускают хейтерыНибиру существует – ученые нашли новое доказательство - 15:06 Нибиру существует – ученые нашли новое доказательствоВФВ приняла в состав женской суперлиги "Локомотив" и "Минчанку" - 15:00 ВФВ приняла в состав женской суперлиги У ВСУ серьёзное ЧП в зоне «ООС»: сводка о военной ситуации на Донбассе (ИНФОГРАФИКА) - 15:00 У ВСУ серьёзное ЧП в зоне «ООС»: сводка о военной ситуации на Донбассе (ИНФОГРАФИКА)Последний звонок прозвенел для более 1,4 тыс. выпускников довузовских военных учебных заведений по - 14:49 Последний звонок прозвенел для более 1,4 тыс. выпускников довузовских военных учебных заведений по всей странеДэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде с Крейгом - 14:35 Дэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде с КрейгомПобеда: активистка ДНР выиграла апелляцию и сможет остаться в России - 14:35 Победа: активистка ДНР выиграла апелляцию и сможет остаться в России
Последние новости
Путин предупредил об угрозе невиданного мирового кризиса - 17:21 Путин предупредил об угрозе невиданного мирового кризиса Путин проведет первую встречу с новым правительством РФ - 17:20 Путин проведет первую встречу с новым правительством РФ Трамп объявил о возобновлении обсуждения встречи с Ким Чен Ыном - 17:20 Трамп объявил о возобновлении обсуждения встречи с Ким Чен Ыном Facebook и Google получили иски на миллионы евро из-за новых правил ЕС - 17:20 Facebook и Google получили иски на миллионы евро из-за новых правил ЕС Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании - 17:20 Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании Мужчина взял заложников в McDonald's в Великобритании - 17:20 Мужчина взял заложников в McDonald's в Великобритании США и КНДР возобновили диалог по саммиту — Трамп - 17:14 США и КНДР возобновили диалог по саммиту — Трамп Полиция назвала версии инцидента со Стерненко - 17:00 Полиция назвала версии инцидента со Стерненко Документальный фильм «Пусть мир услышит!» продемонстрировали в Ельцин-центре - 16:42 Документальный фильм «Пусть мир услышит!» продемонстрировали в Ельцин-центре Обвиненный в изнасиловании Харви Вайнштейн сдался полиции - 16:28 Обвиненный в изнасиловании Харви Вайнштейн сдался полиции В правительстве Украины назвали сроки выхода из кризиса - 16:26 В правительстве Украины назвали сроки выхода из кризиса Леонид Слуцкий назвал отмену саммита КНДР и США деструктивным шагом - 16:21 Леонид Слуцкий назвал отмену саммита КНДР и США деструктивным шагом В Кабмине озвучили сроки выхода Украины из кризиса - 16:00 В Кабмине озвучили сроки выхода Украины из кризиса
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"