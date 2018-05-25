ОБСЕ обвинила боевиков в проведении стрельб в зоне безопасности

Боевики «ДНР» проводили военные учения в зоне безопасности в Донецкой области.

Так, наблюдатели СММ ОБСЕ отмечают, что члены патруля зафиксировали в оккупированной Новоселовке 13 взрывов неопределенного происхождения. Взрывы были оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности.

В миссии напомнили, что подобные учения нарушают решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете на проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности.

Также, огневая активность продолжается на участке разведения военных сил и средств вблизи Станицы Луганской.