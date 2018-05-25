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Оснований для отмены безвиза с Украиной нет,- еврокомиссар


Добавлено: 25 май 2018 в 22:56, Категория: Политика
Оснований для отмены безвиза с Украиной нет,- еврокомиссар
Комиссар ЕС Йоханнес Хан, занимающийся политическими связями с соседними государствами, заявил, что оснований для приостановления безвиза с Украиной нет.

Он подчеркнул, что никаких реальных рисков для Евросоюза и его граждан украинцы не несут.

«Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима, если это касается пользования этим режимом гражданами. Но вы видели в нашем отчете, который вышел в декабре прошлого года, есть другие вопросы, связанные с визовой либерализацией, где есть прогресс, а где могут быть риски. Опять же, это касается борьбы с коррупцией», - сказал Хан.
Также он подчеркнул, что любые спекуляции по этому поводу являются ложью, и не несут в себе никакой реальной основы.

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Добавлено: 25 май 2018 в 22:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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