Оснований для отмены безвиза с Украиной нет,- еврокомиссар

Комиссар ЕС Йоханнес Хан, занимающийся политическими связями с соседними государствами, заявил, что оснований для приостановления безвиза с Украиной нет.Он подчеркнул, что никаких реальных рисков для Евросоюза и его граждан украинцы не несут.«Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима, если это касается пользования этим режимом гражданами. Но вы видели в нашем отчете, который вышел в декабре прошлого года, есть другие вопросы, связанные с визовой либерализацией, где есть прогресс, а где могут быть риски. Опять же, это касается борьбы с коррупцией», - сказал Хан.Также он подчеркнул, что любые спекуляции по этому поводу являются ложью, и не несут в себе никакой реальной основы.