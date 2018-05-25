Слава Бобуленский: в сети показали фото идеального кандидата в президенты Украины

Ведущий программы «Ч/Б шоу» Богдан Буткевич чтобы показать, каким может быть идеальный кандидат на выборы президента Украины скрестил в одном человеке певца Иво Бобула, лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука и комика Владимира Зеленского.

На своей странице в соцсети он опубликовал фото и написал: «Что будет, если объединить Иво Бобула, Славка Вакарчука и Владимира Зеленского? Будет идеальный украинский кандидат в президенты — Слава Бобуленский!».

Пользователи в комментариях также предложили варианты «идеального кандидата» на выборы и опубликовали соответствующее фото.

Фото: