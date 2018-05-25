В Кабмине озвучили сроки выхода Украины из кризиса

Экономика Украины достигнет докризисного уровня не раньше 2021 года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли украины Степан Кубив на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая.

«Прогноз роста украинской экономики на 2018–2019 годы остается положительным. По подсчетам правительства, ВВП в 2018 году вырастет на 3%, в 2019 году — на 3,6%… Сохраняя такой темп роста, мы лишь в 2021 году восстановим докризисное состояние экономики», — сказал Кубив.

По его словам, для мощного и ощутимого результата нужен рост ВВП на уровне 5–7%