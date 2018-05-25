В КНДРзаявили о готовности провести переговоры «в любое время»

В КНДР прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа об отмене совместного саммита.

Так, заместитель главы министерства иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гвана отметил, что Пхеньян по-прежнему заинтересован в переговорах с Вашингтоном, несмотря на отмену встречи. Политик отметил: «Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате».

В северокорейском ведомстве подчеркнули, что встреча двух лидеров необходима для разрядки сложных отношений, а отмена саммита противоречит желанию международного сообщества.