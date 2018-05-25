В Никитовском районе Горловке из-за взрыва гранаты ранены двое детей

Двое детей получили серьезные ранения в результате взрыва гранаты в Никитовском районе оккупированной Горловки.

«И.о. мэра» города Иван Приходько отметил: «Сегодня вечером в Никитовском районе двое учащихся школ номер 68 и 30, ребятам 10 и 11 лет, получили ранения при взрыве гранаты, которую нашли до этого и бросили. Слава богу, живы».

По его словам, дети получили осколочные ранения спины, поясничной области, предплечья, локтевого сустава, кисти. На данный момент оба доставлены в городское отделение больницы семьи и здоровья.