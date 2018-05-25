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Зачем Меркель, Моди, Макрон и Абэ дружно приехали к Путину


Добавлено: 25 май 2018 в 09:56, Категория: Политика
Зачем Меркель, Моди, Макрон и Абэ дружно приехали к Путину

Президент России Владимир Путин, которого западная пресса дружно рисует главным противником демократии, в течение недели пообщается практически со всеми мировыми лидерами.
В его сочинской резиденции уже побывала главный политик Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель, в понедельник гость Путина — лидер Индии с населением в 1,35 миллиарда человек, премьер-министр Нарендра Моди, в четверг уже в Санкт-Петербург прилетит (статья впервые опубликована перед визитом, - прим.) претендующий на большую роль в глобальной политике президент Франции Эммануэль Макрон, а в пятницу — премьер Японии Синдзо Абэ.
Чем вызвано такое паломничество мировых лидеров к президенту России?
Тем, что именно Россия сейчас способна помочь в развязывании узлов, которые завязались в региональных и всеобщих вопросах.

Меркель приехала в Сочи с тремя большими проблемами и одной личной:
— у Европы беда с Ираном, который США выпустили из ядерной сделки и повлиять на который никто, кроме Путина не может,
— у Европы беда с Сирией и Ближним Востоком, откуда приехали миллионы беженцев, которые возвращаться домой не хотят, а повлиять на Асада и Эрдогана никто кроме Путина толком не может,
— у Европы беда с Украиной, ситуация в которой зашла в тупик, что делать с ней дальше никто в ЕС не понимает, денег давать не хотят тоже, и искать выходы надо вместе с Путиным.
Ну и строительство «Северного потока-2», важнейшего для экономики Германии проекта, наталкивается на активное противодействие США. Нужно было обсудить с Путиным, как совместно еще годик попререкаться с другом Дональдом, пока трубы окончательно не лягут на дно Балтики.
Нарендра Моди приехал говорить о поставках российского оружия (у всех уважающих себя стран есть С-400, а индусы рыжие что ли?) под ливнем угроз санкций из Вашингтона и иранском снова немирном атоме, который у Индии практически под боком.
Макрон с женой Бриджит прилетит в Питер обсуждать практически все то же, что и Меркель, только под своим углом «острого галльского смысла». Ему это тоже сильно болит.
Синдзо Абэ примчится в Питер и Москву аж на четыре дня со своими закавыками: у него и веселый Ын с ракетами под боком, и мирный договор десять лет вот-вот подпишется, и острова морковкой на веревочке перед носом маячат.
И все это за какую-то неделю.
Надо где-то там на входе терминал с электронной очередью поставить что ли…
Дмитрий Смирнов

https://www.crimea.kp.ru/daily/26831/3871630/


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Добавлено: 25 май 2018 в 09:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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