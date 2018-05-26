Эксперты назвали самые полезные для здоровья украинские блюда

Ученые регулярно заявляли о том, что самая полезная еда для человека — та, которая производится в той же местности, где он живет.

По мнению экспертов ЗОЖ, в украинской национальной кухне есть пять блюд, от которых не стоит отказываться, поскольку они приносят здоровью колоссальную пользу.

Итак, эксперты назвали самые полезные украинские блюда:

1. Холодец. Немногим известно, что холодец полезен для легких и бронхов, а также суставов, но только в том случае, если есть его понемногу и не часто.

2. Сало. Этот всеми украинцами любимый продукт способен укрепить иммунитет, придать сил, согреть, улучшить пищеварение и даже настроение.

3. Борщ. С помощью наваристого борща можно усилить защитные функции организма, ускорить обмен веществ и в целом оздоровить пищеварительную систему.

4. Вареники. Особенно полезные вареники с вишней, но и с капустой, картошкой и творогом тоже не уступают по своим питательным свойствам.