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» » Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства

Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства


Добавлено: 26 май 2018 в 10:28, Категория: Политика
Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства

Известный истринский сыровар Олег Сирота в личном блоге в ВК поздравил с назначением Дмитрия Патрушева, занявшего пост министра сельского хозяйства, и Дениса Мантурова, который продолжит свою деятельность в качестве министра промышленности и торговли.
 
Фермер отметил, что рад этим назначениям, добавив, что именно Россельхозбанк, которым до недавнего времени руководил Патрушев, является главным кредитором сельского хозяйства страны.
 
А сам, Дмитрий Патрушев, неоднократно помогал в проведении фермерских фестивалей "Свое", направленных на решение   основной проблемы фермерских хозяйств - сбыта.
 
По мнению сыровара, новый глава минсельхоза, хорошо знакомый с экономикой отрасли и, зная ее слабые и сильные стороны, сможет стабилизировать рынок сельхозпродукции.
 
Олег Сирота отмечает, что от открывающихся возможностей у него захватывает дух и сознается, что не угадал, кто станет главой министерства в фермерском тотализаторе, проиграв козу.

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Добавлено: 26 май 2018 в 10:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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